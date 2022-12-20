Мужчина 22 лет осуждён на два года лишения свободы за нападение на сотрудников скорой помощи в Мирабадском районе столицы, сообщается в репортаже телеканала Milliy.

Мирабадский районный суд по уголовным делам признал его виновным по пункту «г» части 3 статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение) Уголовного кодекса Узбекистана.

По данной статье полагается наказание в виде ограничения свободы от трёх до пяти лет либо лишения свободы от трёх до пяти лет, однако мужчине смягчили наказание (в связи с чем, не уточняется).

Напомним, что в октябре в столичную службу «103» поступил вызов от прохожего с просьбой помочь незнакомому мужчине, находившемуся без сознания, с кровотечением. Однако когда медики приехали и попытались оказать первую помощь, пациент набросился на них с кулаками и повредил служебную машину.

В репортаже водитель скорой помощи рассказывает, что произошло в тот день: «Он сказал, что у него болит голова, болит живот, всё болит. Попросил помочь ему, после чего пнул в живот женщину-врача, она отлетела. Потом он оторвал дверь машины. Когда я хотел убрать её в сторону, он меня ударил сзади».

После этого медики связались с районным отделом внутренних дел.

Водителя госпитализировали в нейрохирургическое отделение с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, разрыв мягких тканей левого коленного сустава». Пострадавший рассказал, что из-за полученных травм восемь дней провёл в 16-й городской больнице, а после этого ещё 10 дней дома.

Женщина-фельдшер также была осмотрена в больнице, ей был поставлен диагноз «травма мягких тканей живота».

Подсудимый рассказал, что в тот день выпил и поехал в город, доехал до Мирабадского района. «Потом я себя „потерял“. Когда пришёл в себя, уже был в РУВД. Сотрудники РУВД показали мне видео, что я наделал. Я не хотел этого делать, в первый раз со мной такое произошло».