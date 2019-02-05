Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало для обсуждения проект поправки в Уголовный кодекс, предлагающей квалифицировать нападение граждан на лиц, исполняющих свои служебные обязанности, как хулиганство.

В пресс-службе министерства отмечают увеличение числа случаев, когда в ухудшении состояния больного или его смерти обвиняют врача и совершают на него неправомерное нападение.

«В действующем уголовном законодательстве относительно легкие меры ответственности за нападение на выполняющих свои служебные обязанности медицинских работников и нанесение им при этом телесных повреждений, — прокомментировал начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Руслан Мухаммадиев. — В результате наносящие выполняющим служебные обязанности медицинским работникам даже непоправимые ранения виновники иногда остаются без наказания».

По его словам, из-за этого у медработников появляется мнение о бесполезности обращения в правоохранительные органы. Согласно статистике, только один из пяти врачей, попавших в такую ситуацию, обращается в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновного к ответственности.

3 августа прошлого года в Алтыарыкском районе Ферганской области мужчина нанес телесные повреждения средней тяжести врачу скорой помощи, заявив, что врачи приехали с опозданием, из-за чего его дедушка скончался. Позже выяснилось, что врачи приехали по вызову в течение 10 минут. Нападавший был условно приговорен к лишению свободы сроком на два года с испытательным сроком на год.

Для сравнения Минздрав приводит недавний случай, когда суд приговорил к лишению свободы водителя, применившего насилие по отношению к сотруднику службы безопасности дорожного движения в Ташкенте.

«Действия применившего силу нарушителя закона по отношению к исполняющему обязанности сотруднику внутренних дел, который проходил соответствующую физическую и специальную подготовку и имел при себе огнестрельное оружие, оцениваются как хулиганство, и виновник отправляется судебным приговором в место лишения свободы. А действия человека, нанесшего без какой-либо причины непоправимый вред здоровью обычному врачу не считаются хулиганством, и он осуждается по предусматривающей более легкое наказание статье Уголовного кодекса (по статье 105 — умышленное средней тяжести телесное повреждение — ред.), тем самым спасается от наказания», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Согласно пункту 13 постановления пленума Верховного суда Узбекистана «О судебной практике по делам о хулиганстве» под №9 от 14 июня 2002 года, действия могут квалифицироваться как хулиганство, если лицо своими действиями одновременно нарушает общественный порядок и выражает явное неуважение к обществу, отмечает Руслан Мухаммадиев.