Ринат Тажимуратов, младший брат Даулетмурата Тажимуратова, осуждённого по уголовному делу о нукусских событиях к 16 годам лишения свободы, подал апелляционную жалобу на решение суда. Об этом он сообщил «Газете.uz».

Суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана Елубая Абибуллаева 31 января признал Даулетмурата Тажимуратова, адвоката бюро газеты «Эл хызметинде» («На службе народа») и бывшего главного редактора газеты, виновным в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя, хищении в особо крупном размере, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активном участии в массовых беспорядка и других преступлениях.

Прокурор запрашивал 18 лет тюрьмы. Судья приговорил Тажимуратова к 16 годам лишения свободы.

Ринат Тажимуратов, выступавший в качестве адвоката брата, подал жалобу в апелляционную инстанцию Верховного суда Узбекистана на решение суда первой инстанции.

Защитник заявил, что в деле его брата нет признаков преступления по части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан), поскольку действия Тажимуратова не были направлены на свержение конституционного строя.

«Кроме того, если другие подсудимые — Азамат Турданов, Ахмет Сметуллаев и Даулетмурат Жиемуратов — были оправданы по части 4 статьи 159 УК, то возникает вопрос, с кем [Тажимуратов] вступил в преступный сговор?» — отметил он.

Ринат Тажимуратов заявил, что в деле также отсутствуют признаки преступления по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере). «Это не было подтверждено в ходе предварительного расследования. Имеются соответствующие договоры по израсходованным средствам, условия договора выполнены. Он не совершал указанного преступления», — заявил он.

Адвокат также отрицает вину подзащитного по статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), поскольку этот факт в ходе следствия и суда не подтвердился.

Ринат Тажимуратов заявил, что осуждённый не совершал преступления по части 3 статьи 244, то есть не организовывал массовые беспорядки и не совершал насилие над личностью, погромы, поджоги, не повреждал или уничтожал имущество с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия.

«Это обвинение не нашло своего подтверждения в суде. Под активным участием в массовых беспорядках понимается непосредственное участие в применении насилия к личности, поджоге, повреждении или уничтожении имущества, сопротивлении представителю власти с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия. Это указано в законе. Даулетмурат Таджимуратов никого не призывал выходить на улицы 1 июля, его целью было проведение 5 июля мирной акции протеста против законопроекта о поправках в статьи 70−75 Конституции», — сказал защитник.

Адвокат согласен с квалификацией только одного обвинения по пунктам «а», «б» и «г» статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенное по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета). Причина — эту статью можно применить в отношении любого человека, отметил он.

Ринат Тажимуратов также утверждает, что суд должен был учесть семейное положение Даулетмурата Тажимуратов и наличие у него трёх детей, а также его помощь населению (газификация отдалённых сел, бесплатные адвокатские услуги нуждающимся, оказание спонсорства детским домам) и государственным органам в качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания.

Он попросил апелляционную инстанцию Верховного суда признать его брата виновным только по пунктам «а», «б» и «г» статьи 244−1 и назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокат также попросил освободить его от уплаты материального ущерба на 6,55 млрд сумов, назначенного в отношении осуждённых.