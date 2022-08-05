На автодороге М-37 на территории Акдарьинского района Самаркандской области сотрудник ДПС остановил микровэн Damas, в котором находилось 18 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

На опубликованном видеоролике видно, как из машины, рассчитанной максимум на семь пассажиров, по очереди выходят молодые и взрослые люди, при этом на переднем сиденье также находятся два пассажира.

В отношении водителя оформлен протокол об административном правонарушении за нарушение Правил дорожного движения, а именно перевозку большего количества пассажиров, чем предусмотрено техническими характеристиками автомобиля.

СБДД призвала водителей соблюдать ПДД, а пассажиров — не быть безразличными к своему здоровью.

Ранее мы писали о случаях перевозки в Damas 25 воспитанников детсада в Сурхандарье и 28 воспитанников детсада в Ферганской области.