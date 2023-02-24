В 16:12 в пятницу на территории Галляаральского района Джизакской области произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 3,9. Глубина — 10 км.

Подземные толчки ощущались в Джизаке (18 км от эпицентра) с силой 2−3 балла, в Шараф-Рашидовском (13 км) районе сила составила также 2−3 балла, в Бахмальском районе (27 км) — 2 балла

От Ташкента эпицентр находился на расстоянии 190 км в юго-западном направлении.