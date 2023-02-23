В среду, 22 февраля, пассажирский автобус опрокинулся на автодороге Оренбург-Казань в районе Татарской Каргалы, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана со ссылкой на управление МЧС по Оренбургской области.

В автобусе находились 29 человек (из них 4 детей). Погибших нет. По данным Минтранса, граждан Узбекистана в автобусе не было.

Автобус зарегистрирован в Казахстане и выполнял пассажирские перевозки по маршруту Кострома-Шымкент.

Пассажиров разместили в районном доме культуры, их осмотрели сотрудники скорой помощи. Затем пассажиры продолжили поездку на другом автобусе.