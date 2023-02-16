Шерзод Хикматуллаевич Ходжаев назначен директором проектного офиса по возобновляемым источникам энергии в Министерстве энергетики Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Минэнерго.

До этого он занимал должность заместителя министра энергетики, но был уволен президентом на фоне энергокризиса в стране.

Однако уже 15 февраля Шерзод Ходжаев был замечен на фотографии делегации Узбекистана в Пекине, где подписывался меморандум с компанией China Energy Engineering Corporation по строительству солнечных электростанций общей мощностью 2000 МВт в Кашкадарьинской, Бухарской и Самаркандской областях.

Шерзод Ходжаев — один из немногих руководителей, кто выступал перед журналистами и отвечал на вопросы по энергетике. Во время работы на посту замминистра поддерживал реформу и либерализацию рынка энергоресурсов, привлечение частных инвесторов в сферу и считал, что простого повышения цен на энергоресурсы недостаточно без работающих рыночных правил.