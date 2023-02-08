С вечера вторника в производственном комплексе «Технопарк» в Яшнабадском районе Ташкенте идёт сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, которые пострадали от крупнейшего за последние 80 лет землетрясения.





Кампанию организовало посольство Турции совместно с Независимой ассоциацией турецких промышленников и предпринимателей в Узбекистане (MUSIAD).

Гуманитарную помощь планируют доставить в Турцию на шести фурах. По мере наполняемости транспорт начнут отправлять в дорогу с вечера пятницы, рассказала «Газете.uz» Камола Динч, ассистент руководителя компании Avrasya Lojistik, которая помогает в организации сбора.





В первую фуру погрузят более 200 одеял и 1000 прожекторов. Желающие помочь также везут тёплую одежду, муку, крупы, сахар, масло, детское питание, подгузники, мыло, батарейки, электрогенераторы, пауэр-банки — всё самое необходимое для людей, которые остались на холоде без жилья, тепла, света и еды.

«Наш народ очень отзывчивый, люди звонят, спрашивают: что привезти и куда», — рассказывает «Газете.uz» Камола Динч.





Житель Ташкента Батыр Хамралиев вместе с женой и маленькой дочкой привезли тёплую одежду, обувь, одеяла.

«Мы сочувствуем им, что там произошло землетрясение. В такие моменты надо помогать. Кто какой нации, из какого государства — это не имеет значения. Это надо во имя человечества, к тому же там дети находятся», — пояснил свой поступок глава семьи.





В логистическом центре напомнили, что не нужно привозить бывшие в употреблении вещи. Их не пропустит турецкая таможня, они будут выброшены. Рекомендуется привозить только неношеную новую одежду.





Сбор гуманитарной помощи проходит ежедневно с 8 утра до 8 вечера на территории «Технопарка» в Яшнабадском районе. На территорию удобнее заезжать со стороны улицы Махтумкули, поворот рядом с супермаркетом Makro (локация). Сбор продлится до 21:00 10 ноября.

Въезд в «Технопарк» со стороны улицы Махтумкули.

Контактные телефоны сотрудников логистического центра:

+998 90 979 96 87 — Камола;

+998 99 870 77 76 — Дилноза;

+998 93 388 22 68 — Нида;

+998 33 010 00 33 — Азмиддин.