Удорожание заимствований станет одним из факторов для сдерживания правительства Узбекистана от лишних трат. Об этом в беседе с «Газетой.uz» 26 января заявил заместитель председателя Центрального банка Бехзод Хамраев.

Председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов ранее отмечал возросшую роль бюджетной консолидации (оптимизация доходов или расходов для уменьшения госдолга и бюджетного дефицита для обеспечения фискальной устойчивости) в сдерживании инфляции. Из-за больших государственных расходов инфляция формируется выше прогнозов, указывал он.

Бывший министр финансов, ныне первый заместитель советника президента Тимур Ишметов отмечал, что сегодня привлекать внешний долг стало дорого, поэтому Узбекистан должен сосредоточиться на структурных реформах, которые приведут к переориентации общей экономической политики на использование частных денег, а не возможностей госбюджета и заимствований.

Он также указывал, что правительство скорее должно сосредоточиться на сокращении дефицита бюджета, чтобы обеспечить фискальную дисциплину и показать инвесторам, что это будет его приоритетом.

Бехзод Хамраев признал, что «правительству сложно удерживать себя от трат».

«Это сложно, чтобы правительство сдерживало себя от расходов. Всё зависит от денег. Если есть деньги, то траты продолжатся. В этом году привлечение долга станет сложным из-за [повысившихся] процентов…», — заявил он.

«В таких развивающихся странах, как у нас, потребность в централизованных инвестициях высока. Есть ещё вопрос эффективности этих трат, но спрос есть. Например, детские сады, школы, дороги, строительство, мосты — это большой спрос. Пока есть деньги, они будут тратиться», — пояснил он.

По его словам, в первое полугодие процентные ставки мировых центральных банков (Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк и другие) не будут снижаться, из-за чего привлечение долга будет оставаться дорогим (из-за высоких процентных ставок). При этом Узбекистан может выйти на долговой рынок и выпустить еврооблигации во втором полугодии.

«Когда мы в последний раз общались с ФРС в октябре, Всемирным банком, они говорят, что не ожидают снижения ставок на рынке еврооблигаций в этом году. Но, возможно, во втором полугодии будет снижение. Потому что у энергоэкспортёров аккумулировано много денег, поэтому они всё равно выйдут на рынок», — заявил замглавы ЦБ.

Напомним, в 2022 году правительство не уложилось в лимит дефицита бюджета в 3% от ВВП, а парламент одобрил увеличение госрасходов на 2 млрд долларов и лимита до 4% ВВП.