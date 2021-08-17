Президент Шавкат Мирзиёев в интервью газете «Янги Узбекистон», опубликованном во вторник, высказался о точечной застройке между жилыми домами и строительстве новостроек без модернизации коммунальных сетей.

По словам главы государства, в последние годы в Узбекистана началась новая эра в строительстве современного жилья. За последние четыре года построено жилья в 4−5 раз больше, чем в предыдущие годы. Только в этом году ведутся строительные работы по обеспечению 54 тысяч семей новым жильем, сказал он.

«Следует отметить, что в прошлом у нас не было такого широкого подхода к жилищному строительству в соответствии с современными требованиями, и мы не вели таких масштабных строительных работ, как сейчас. Мы делаем первые шаги на этом пути и набираемся опыта», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев также отметил развитие рынка ипотеки и появление новых концепций, таких как «доступное жилье», «умный дом», «умный город» и «цифровые услуги».

«В будущем нам необходимо поднять жилищный фонд до такого уровня, чтобы все слои населения могли покупать жилье и делать выбор в этом отношении», — подчеркнул он.

Глава государства отметил и проблемы в этой сфере. В частности, это строительство объектов на свободных пространствах между многоэтажными домами, вырубка деревьев, сокращение зелёных насаждений, несмотря на объявленный мораторий.

«Из-за халатности или корысти некоторых руководителей в жилых районах не остаётся открытого пространства, где люди могли бы гулять, заниматься спортом и отдыхать на свежем воздухе со своими детьми», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев заверил, что власти не будут остаться в стороне, не принимая решительных мер против таких случаев.

«Поэтому в Ташкенте и других крупных городах принимаются меры по реализации нового строительства за чертой города. Устранена практика строительства новостроек в жилых массивах без модернизации коммунальных сетей — газа, электричества, питьевой воды и канализации», — сказал глава государства.

В конце января на презентации инвестпроектов Шавкат Мирзиёев, обращаясь к хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву, критично высказался по проектам строительства в черте города. «Я работал в Ташкенте 4−5 лет, дружище. Здесь мы проложили малую канализацию 120 мм… А ты там поставил девятиэтажный дом», — сказал президент.