Президент Шавкат Мирзиёев, 9 сентября утверждённый кандидатом в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), в предвыборной программе высказался о проблемах, связанных со строительством и инфраструктурой в Ташкенте, и проекте «Новый Ташкент», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В предстоящие годы «будет продолжена работа по превращению столицы в удобную для населения, экологически чистую и имеющую все условия для жизни территорию». Система канализации Ташкента будет перенесена за черту города, и на основе государственно-частного партнёрства планируется строительство нового очистного сооружения, заявил глава государства.

«50−70 лет никто не обращал внимания на канализационную систему Ташкента. Мы построили много домов, но канализационная система не изменилась», — сказал он, добавив, что это вопрос он обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита в Париж в октябре 2018 года.

«Теперь мы сократим строительство в Ташкенте. Хватит уже, если мы продолжим, то и канализация не выдержит, и люди не выдержат, и не будет зелёной территории — всё превратится в бетон. Поэтому мы проведём метро, дороги [в Новый Ташкент]», — сообщил Шавкат Мирзиёев.

О разработке проекта «Новый Ташкент», который планируется построить в Ташкентской области, президент сообщил 31 августа на церемонии открытия парка «Новый Узбекистан». «Многие могут задаться вопросом, почему так далеко от Ташкента? Мы больше не будем строить в Ташкенте, мы превратим Ташкент в зелёную зону», — сказал он.

По словам президента, поэтапная реализация проекта создания города Новый Ташкент начнётся в течение пяти лет. При этом место для строительства, отметил он, было отобрано три года назад, а сейчас уже ведётся подготовка по проведению канализации и другой инфраструктуры.

Напомним, в недавнем интервью газете «Янги Узбекистон» президент отмечал, что «из-за халатности или корысти некоторых руководителей в жилых районах не остаётся открытого пространства, где люди могли бы гулять, заниматься спортом и отдыхать на свежем воздухе со своими детьми». По этой причине в Ташкенте и других крупных городах новое строительство будет осуществляться за чертой города, заявлял он.

В июне 2019 года архитектурная компания из Великобритании Benoy представляла видение мастер-плана «Нового Ташкента», который планировалось построить на берегу реки Чирчик на площади более 20 тысяч га. Benoy была одной из трёх компаний, предложивших концепцию «Нового Ташкента» на рассмотрение градостроительной комиссии хокимията столицы. О результатах конкурса не сообщалось.