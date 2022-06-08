Площадь зелёного покрова Ташкента по данным на лето прошлого года составляла около 26,84%. Впервые об этом сообщил хоким города Джахонгир Артыкходжаев.

Округлённая цифра 3%, названная заместителем генерального директора Узгидромета Ибратом Каримовым на пресс-конференции во вторник, неверна. Как сообщила в среду пресс-служба Узгидромета, в материалах, подготовленных специалистами центра, содержалась техническая ошибка.

Как измеряется площадь зелёного покрова

Департамент цифрового развития хокимията Ташкента прошлой ранее разъяснял, как была определена площадь зелёного покрова.

Начальник отдела геоинформационных систем департамента Уткир Шерманов сообщал, что зелёный покров включает в себя все растущие в городе живые деревья, кустарники и траву. Его площадь измеряют с помощью летательных аппаратов или спутников.

«Сначала специалисты фотографируют город на специальной фототехнике. Далее эти фотографии сшиваются в единую карту и обрабатываются на компьютере, в результате чего определяется индекс NDVI и площадь зелёного покрова», — отмечал он.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) дословно переводится как «нормализованный вегетационный индекс». Это показатель количества живых растений на определённой площади. Индекс помогает отличить во время аэросъёмки зелёные насаждения от других видов поверхности. Например, здание — от сада с цветами, живые деревья — от высохших, или искусственный газон — от настоящего.

Для определения индекса NDVI используют фотосъёмку с самолета. При этом делаются не только обычные фотографии, но и производтся съёмка в красном и ближнем инфракрасном свете. Далее специалисты обрабатывают фотографии и высчитывают индекс NDVI по специальной формуле. Поскольку засохшие деревья и трава при использовании этого метода не отображаются, съёмку предпочтительно производить поздней весной.

«Принцип действия метода основан на том, что все живые растения содержат зелёный пигмент хлорофилл. Он отражает зелёный спектр солнечных лучей, в результате чего мы видим растения зелёными. В процессе фотосинтеза растения поглощают красный спектр света, но отражают ближний инфракрасный. Благодаря этому растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород и растут», — объясняет представитель департамента.

Сверху — «чистый» снимок индекса NDVI, где виден только зелёный покров, способный на фотосинтез. Снизу — зелёный покров совмещён со спутниковым снимков: видны дороги и здания.

NDVI в Ташкенте

В мае 2021 года в Ташкенте впервые измерили индекс NDVI. Так была определена площадь зелёного покрова и выведена цифра на каждого горожанина — по 36 кв. м зелёных насаждений. Сравнить этот показатель с предыдущими годами невозможно, потому что таких данных нет, отмечали в департаменте.

В архивах есть записи, что в 2018 году в городе приходилось по 60 кв. м зелёных насаждений на жителя, но эти цифры ничем не подтверждены.

Индекс NDVI отныне будет измеряться ежегодно, чтобы фиксировать изменение площади зелёной зоны города. Хокимият обещал публиковать все подсчёты в открытом доступе.