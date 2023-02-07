В Узбекистане за 8 дней января расходы госбюджета превысили доходы в 2,3 раза, из-за чего дефицит достиг 5,54 трлн сумов. Это следует из данных Министерства экономики и финансов (МЭФ), на которые обратила внимание «Газета.uz».

МЭФ публикует данные о доходах и поступлениях, а также расходах госбюджета минимум с 2019 года под хэштегом #BudgetUz2019, #BudgetUz2020 и т. д. Обычно информация предоставляется по будним дням.

В начале 2023 года министерство опубликовало данные за 4−6 и 9−13 января, то есть только за 8 дней. После этого на канале Минэкономики и финансов перестала появляться информация об этом, хотя, для сравнения, в 2022 году опубликовано 219 сообщений под хэштегом #BudgetUz2022.





Доходы за этот период составили 4,37 трлн сумов, что на 18,9% меньше доходов за 8 дней 2022 года (5,39 трлн сумов), и на 2,6% больше показателя 2021 года (4,26 трлн сумов). Расходы выросли на 73,6% — с 5,7 трлн в 2022 году до 9,9 трлн сумов.

Если за 8 дней 2021 года дефицит составлял 270,8 млрд сумов, за 8 дней 2022 года — 318 млрд сумов, то за этот год — уже 5,54 трлн сумов (в 17,4 и 20,4 раза больше соответственно). Показатель уже достиг 22% всего запланированного дефицита госбюджета на 2023 год — 25,13 трлн сумов.

Падение поступлений и доходов госбюджета в начале этого года совпало с энергокризисом и приостановкой работы многих предприятий в Узбекистане из-за перебоев с поставкой электричества и газа.

Об этом также заявил президент Шавкат Мирзиёев во время своего визита в Ферганскую долину в начале февраля. «Зима в этом году была очень холодной. Я знаю, что многие предприниматели пострадали от этого», — сказал глава государства.

В частности, 3000 промышленных предприятий страны, где работают 350 тысяч человек, не произвели продукцию на 7 трлн сумов. Согласно расчётам, если не будут приняты необходимые меры, рост валового продукта в первом квартале может снизиться до 1,5% (с 5% до 3,5%).

«Перед нами стоит актуальная задача — ликвидировать последствия сильных холодов и ускорить деловую активность», — сказал президент во время визита.

В связи с этим Шавкат Мирзиёев сообщил о мерах поддержки предпринимателям, пострадавшим от морозов в стране, чтобы избежать снижения ВВП в первом квартале. Бизнесу продлят выплаты по кредитам, разрешат погасить долг в рассрочку, выделят кредиты, приостановят начисление штрафов и пени и многое другое.

В 2022 году правительство не уложилось в лимит госбюджета в 3% ВВП, из-за чего парламент одобрил увеличение расходов на 2 млрд долларов и лимита до 4% к ВВП. Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отмечал, что из-за увеличения госрасходов уровень инфляции формируется выше прогнозов, из-за чего возрастает роль бюджетной консолидации (оптимизации расходов и доходов).

В 2023 года запланирован дефицит бюджета в пределах 3% к ВВП.

На запрос «Газеты.uz» в Министерстве экономики и финансов пока не ответили.