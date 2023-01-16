Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января поставил перед чиновниками ряд задач по исправлению ситуации, связанной с отключениями электричества, газа и отопления на фоне морозов, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства поручил премьер-министру Абдулле Арипову и министру энергетики Журабеку Мирзамахмудову «создать систему, которая бы оказывала незамедлительную помощь населению из проблемных махаллей, задействовав все возможности, справедливо распределяя имеющиеся ресурсы».

Во избежание такой ситуации в будущем была поставлена задача сейчас определить конкретные меры, то есть уже сегодня решить вопрос поставки сжиженного газа или угля в те места, где газа нет, отмечалось на совещании.

В течение двух месяцев поручено привлечь квалифицированных специалистов из-за рубежа и начать практическую работу по цифровизации управления и производственных процессов.

Шавкат Мирзиёев отметил, что везде, где возникали перебои в подаче электроэнергии, необходимо было указать причины этого и в понятной форме донести до населения, как долго будут устраняться последствия.

Президент подчеркнул, что в нынешние холодные дни не разрешается отключать электричество и газ в домах из-за долгов.

Хокимы, руководители секторов, председатели махаллей, помощники хокимов, лидеры молодёжи и женские активисты должны ходить по домам и навестить людей.

Фонду «Сахават ва комак» («Доброта и поддержка») поручено раздать нуждающимся многодетным семьям тёплые вещи и продукты, в самых тяжёлых случаях разместить их в местах, где есть условия, организовать пункты раздачи горячего питания в махаллях.

Президент поручил «улучшить условия и урегулировать цены» на каждом дехканском рынке, а руководителеям крупных предприятий и социальных объектов — организовать автобусные сообщение для организованного подвоза на работу сотрудников.

Глава государства поставил задачу усилить практическую и разъяснительную работу по пожарной безопасности, организовать разъяснительную работу по правильному использованию отопительного оборудования в домах.

Как мы сообщали ранее, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, замминистра энергетики Шерзод Ходжаев и глава «Тепловых электростанций» Фарход Абдурахманов освобождены от должностей. И. о. хокима стал Бахтиёр Рахмонов.

Президент заявил, что сложившаяся ситуация наглядно показала, как до сегодняшнего дня работали руководители отраслей и регионов. Он подверг критике отсутствие генплана столицы, точного расчёта нагрузки на существующую инфраструктуру при строительстве и другое.

Главы «Региональных электрических сетей», «Узтрансгаза» и «Узбекнефтегаза» стали исполняющими обязанности с трёхмесячным испытательным сроком.