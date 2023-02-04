Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о безвозмездной передаче Узбекистану сжиженного газа в качестве помощи. Об этом в субботу сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Документ предписывает госконцерну «Туркменгаз» «безвозмездно передать Узбекистану соответствующий объём сжиженного газа в качестве дружественной и братской помощи».

При этом объем сжиженного газа не уточняется. На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана пока не ответили.

В декабре-январе Узбекистан столкнулся с энергокризисом в связи с резким похолоданием и увеличением потребления газа и электроэнергии. В стране были закрыты автомобильные газовые заправки, введены ограничения на подачу электроэнергии и приняты другие меры для смягчения последствий перебоев.

В частности, Узбекистан напрямую (без участия России) договорился с Туркменистаном об импорте 1,5 млрд кубометров газа в зимний период.

В начале декабря глава Администрации президента Сардор Умурзаков сообщил, что до 1 марта 2023 года государственным органам запрещено использование автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе, они переводятся на бензин. Кроме того, также введён запрет на экспорт сжиженного газа для всех производителей и трейдеров.