Узбекистан активизирует переговоры с другими странами по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута. Об этом было заявлено вечером в среду на совещании в Администрации президента, посвящённом решению проблем в сфере обеспечения населения и экономики энергоресурсами, сообщает УзА.

Для улучшения ситуации с дефицитом газа принято решение увеличить суточный объём поставок товарного газа до 5 миллионов кубометров.

До 1 марта 2023 года государственным органам запрещено использование автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе, они переводятся на бензин.

Вводится запрет на экспорт сжиженного газа для всех производителей и трейдеров.

Для увеличения производства бензина и дизельного топлива будет увеличен импорт сырья и готового бензина.

На два месяца приостанавливается применение акцизного налога на импорт бензина Аи-80 и начисление и взыскание акцизного налога на его розничную продажу.

Будет увеличен ежедневный объём выставления на биржевые торги бензина Аи-80. При этом запрещается участие в биржевых торгах компаний-посредников.

Во избежание необоснованного завышения цены бензина этой марки вводится 5-процентный лимит на превышение стартовой цены.

В случаях невозможности поставки природного газа населению будет поставляться сжиженный газ.

Временные ограничения на поставку электроэнергии насосным станциям в системе Министерства водного хозяйства продлены до конца года.

Накануне заместитель премьер-министра, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов завил, что дефицит энергоресурсов в стране связан не с внешними факторами, а с ростом внутреннего потребления.

«Мы ведём переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через некий альянс или союз. Мы ведём переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей», — подчеркнул он.