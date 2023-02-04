Жилые дома на 7-м квартале Чиланзарского района Ташкента начали утеплять базальтовыми плитами. В конце января, после аномальных холодов в Узбекистане, когда жители столицы остались без света и тепла, премьер-министр Абдулла Арипов поручил принять программу по утеплению многоквартирных домов. Помимо их обшивки базальтовыми плитами, в домах должны быть обновлены сети коммуникаций. Корреспонденты «Газеты.uz» побывали на Чиланзаре и узнали, как идёт процесс утепления домов и что думают об этом люди.

Первые три панельные хрущёвки — кандидаты на утепление — окружены строительными лесами. Рабочие, которые должны уложиться в срок 10 дней, действуют слаженно: одни переносят базальтовые плиты, другие крепят их на стены.

Сначала рабочие сняли решётки с окон и другие конструкции, такие как козырьки. Ведущий специалист отдела развития контрактного рынка и строительной индустрии Министерства строительства и ЖКХ Анвар Усманов рассказал, что жители переживали, куда денутся их решётки, вернут ли их на место. «Чтобы они не волновались, мы выделили под это место, всё туда сложили, прицепили бирки с номерами, чтобы не перепутать, потом поставим решётки на место», — сообщил он «Газете.uz».





После демонтажа рабочие очистили стены от старой краски и загрязнений, чтобы обеспечить лучшую сцепку с клеем. Далее стены покрыли бетоноконтактом.

Перед креплением базальтовых плит к стенам на плиты наносят клеевой состав, примерно полсантиметра толщиной — в зависимости от неровности стен.





Плиты прибивают к стенам дюбелями с широкой шляпкой, которые строители называют зонтиками или грибами.

«На квадратный метр мы делаем не менее пяти зонтиков», — сообщил Анвар Усманов.

После крепления строители покроют базальтовые блоки слоем клея и уложат на них армирующую сетку для штукатурки.





«Пока идём по графику, но встречаются неожиданности, на которые приходится тратить время, например, решётки и надстроенные балконы», — пояснит специалист.





После штукатурки стены покрасят или нанесут декоративную шпаклёвку — «как решат, пока не знаю, что скажут», сообщил представитель Минстроя.

На крышах домов планируют сделать водоотводы, а на стенах — установить водосточные трубы. Анвар Усманов заверил, что технология соответствует нормативам.

На вопрос, не нужно ли утеплять дома изнутри, не образуется ли на базальте на улице плесень, не намокнет ли он, он отрицательно качает головой.

«Плесень как раз-таки будет появляться, если утеплять базальтом изнутри, потому что перепад температур внутри квартиры больше, чем снаружи… От воды снаружи базальт защищён штукатуркой и краской», — заверил специалист.

Жители одного из домов рассказали, что не против утепления: «Будет тепло. Посмотрите, батарея холодная до сих пор, а неделю назад ещё холоднее было, мы тут замерзали», — сказал хозяин одной квартиры.





Кроме утепления, в трёх домах поменяют трубы и электропроводку. Во дворы завезли новые детские городки.

По словам строителей, дальнейшее утепление многоэтажных домов будут проводить по опыту Чиланзара. Проектировщики учтут все вопросы, с которыми столкнулись строители, после чего утепления домов продолжится.