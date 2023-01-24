Вечером в понедельник премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провёл совещание, посвящённое повышению энергоэффективности зданий и производства энергоресурсов, сообщил представитель пресс-службы главы правительства Бекзод Хидоятов. Совещание было организовано по поручению президента Шавката Мирзиёева, к нему по видеосвязи были подключены руководители всех регионов и многих ведомств.

Было заявлено, что около 31 тысячи многоэтажных жилых домов из имеющихся в стране 40 тысяч были построены до 1991 года. Премьер поручил Министерству строительства и ЖКХ за два месяца разработать проект программы по поэтапному покрытию фасадов этих 31 тысячи домов «на основе реновации» базальтовым утеплителем, а также обеспечению их горячей водой и электричеством из альтернативных источников энергии.

Кроме того, Минстрой должен внедрить порядок обязательного использования при разработке проектно-сметной документации строительстве новых многоэтажных зданий и объектов социальной сферы материалов, имеющие высокий уровень энергоэффективности.

Абдулла Арипов подчеркнул необходимость увеличения производства энергоэффективных строительных материалов.

Согласно озвученным данным, сегодня в стране выпускается 13,2 тысячи тонны базальтового сырья. Это покрывает 30% годового спроса, который равен 5 миллионам кв. м, или 36 тысячам тонн.

«Узпросмтройбанку» и ассоциации «Узстройматериалы» поручено за два месяца подготовить отдельную программу по увеличению производства базальтового сырья и вводу до конца года мощностей по выпуску минимум 5000 тонн этой продукции.

Кроме того, ассоциация «Узэлтехсанот» («Узэлтехпром») поручено также в течение двух месяцев разработать программу по увеличению производства в стране трансформаторов, кабелей, солнечных панелей и водонагревательных коллекторов.

Хокимияту Ташкента и властям регионов поручено выделить отдельные газозаправочные станции для общественного транспорта, специальной техники коммунальной сферы и по вывозу мусора, а также перевозки формового хлеба.

На совещании отмечалось, что до 27 января в большинстве регионов Узбекистана сохранится холодная погода с температурами ночью до −5…−18 градусов Цельсия. Поэтому созданные ранее штабы по решению проблем в сфере энергоресурсов и ЖКХ продолжат работу.