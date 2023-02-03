6 февраля в здании Бухарского областного суда начнётся открытый судебный процесс по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане в отношении 39 фигурантов. Заседание начнётся в 10:00, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Дело рассмотрит суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии по уголовным делам суда Каракалпакстана Даулетбая Разова.

По делу подсудимыми проходят:

А. Мырзамбетов; Д. Надирбаев; П. Эсенгелдиев; К. Эшжанов; М. Пирлепесов; А. Сариев; Н. Бауетдинов; А. Шарапов; О. Мамутов; Р. Досымбетов; А. Алланазаров; Н. Дуйсенбаев; К. Бекполатов; Р. Баимбетов; К. Бахиев; И. Сапаров; А. Омирзаков; Н. Байлепесов; А. Жумабеков; Н. Хабипов; З. Пиржанов; З. Таджимуратов; О. Досназаров; Т. Исмаилов; И. Полатов; Ш. Аширбеков; Д. Раманов; Р. Султаниязов; А. Хожаназаров; Е. Канаатов; О. Курбанов; Р. Жумабаев; А. Наурызбаев; Н. Генжебаев; И. Аитмуратов; А. Есемуратов; К. Бегалиев; М. Рахманов; А. Сейтмуратов.

По данным «Газета.uz», о местонахождении некоторых обвиняемых из списка было неизвестно несколько месяцев. Среди обвиняемых — журналист, корреспондент УзА Есимкан Канаатов.

Согласно обвинительному заключению органа предварительного следствия, им предъявлены обвинения по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 166 (грабёж), 244 (массовые беспорядки), 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и 247 (Незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами) Уголовного кодекса

Все подсудимые заключены под стражу.

Судебные заседания пройдут в открытом формате. Для представителей СМИ и блогеров был создан пресс-зал со всеми техническими условиями для непосредственного наблюдения за судебными заседаниями посредством видеоконференции, говорится в сообщении.

В середине декабря Генпрокуратура в ответ на призыв открыть данные об обвиняемых по нукусским событиям сообщала, что их общее число составляет 171. Помимо 22 человек, по которым завершился суд, в отдельное производство было выделено другое, по этому делу под стражей находились 39 человек.

Напомним, 31 января суд огласил первые приговоры по делу о событиях в Нукусе: Даулетмурат Тажимуратов осуждён на 16 лет, Лолагул Каллыханова — на 8 лет условно и вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым освобождена из зала суда. Остальные приговорены к лишению или ограничению свободы.