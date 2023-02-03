6 февраля в здании Бухарского областного суда начнётся открытый судебный процесс по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане в отношении 39 фигурантов. Заседание начнётся в 10:00, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.
Дело рассмотрит суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии по уголовным делам суда Каракалпакстана Даулетбая Разова.
По делу подсудимыми проходят:
- А. Мырзамбетов;
- Д. Надирбаев;
- П. Эсенгелдиев;
- К. Эшжанов;
- М. Пирлепесов;
- А. Сариев;
- Н. Бауетдинов;
- А. Шарапов;
- О. Мамутов;
- Р. Досымбетов;
- А. Алланазаров;
- Н. Дуйсенбаев;
- К. Бекполатов;
- Р. Баимбетов;
- К. Бахиев;
- И. Сапаров;
- А. Омирзаков;
- Н. Байлепесов;
- А. Жумабеков;
- Н. Хабипов;
- З. Пиржанов;
- З. Таджимуратов;
- О. Досназаров;
- Т. Исмаилов;
- И. Полатов;
- Ш. Аширбеков;
- Д. Раманов;
- Р. Султаниязов;
- А. Хожаназаров;
- Е. Канаатов;
- О. Курбанов;
- Р. Жумабаев;
- А. Наурызбаев;
- Н. Генжебаев;
- И. Аитмуратов;
- А. Есемуратов;
- К. Бегалиев;
- М. Рахманов;
- А. Сейтмуратов.
По данным «Газета.uz», о местонахождении некоторых обвиняемых из списка было неизвестно несколько месяцев. Среди обвиняемых — журналист, корреспондент УзА Есимкан Канаатов.
Согласно обвинительному заключению органа предварительного следствия, им предъявлены обвинения по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 166 (грабёж), 244 (массовые беспорядки), 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и 247 (Незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами) Уголовного кодекса
Все подсудимые заключены под стражу.
Судебные заседания пройдут в открытом формате. Для представителей СМИ и блогеров был создан пресс-зал со всеми техническими условиями для непосредственного наблюдения за судебными заседаниями посредством видеоконференции, говорится в сообщении.
В середине декабря Генпрокуратура в ответ на призыв открыть данные об обвиняемых по нукусским событиям сообщала, что их общее число составляет 171. Помимо 22 человек, по которым завершился суд, в отдельное производство было выделено другое, по этому делу под стражей находились 39 человек.
Напомним, 31 января суд огласил первые приговоры по делу о событиях в Нукусе: Даулетмурат Тажимуратов осуждён на 16 лет, Лолагул Каллыханова — на 8 лет условно и вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым освобождена из зала суда. Остальные приговорены к лишению или ограничению свободы.