6 февраля в здании Бухарского областного суда начнётся открытый судебный процесс по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане в отношении 39 фигурантов. Заседание начнётся в 10:00, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Дело рассмотрит суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии по уголовным делам суда Каракалпакстана Даулетбая Разова.

По делу подсудимыми проходят:

  1. А. Мырзамбетов;
  2. Д. Надирбаев;
  3. П. Эсенгелдиев;
  4. К. Эшжанов;
  5. М. Пирлепесов;
  6. А. Сариев;
  7. Н. Бауетдинов;
  8. А. Шарапов;
  9. О. Мамутов;
  10. Р. Досымбетов;
  11. А. Алланазаров;
  12. Н. Дуйсенбаев;
  13. К. Бекполатов;
  14. Р. Баимбетов;
  15. К. Бахиев;
  16. И. Сапаров;
  17. А. Омирзаков;
  18. Н. Байлепесов;
  19. А. Жумабеков;
  20. Н. Хабипов;
  21. З. Пиржанов;
  22. З. Таджимуратов;
  23. О. Досназаров;
  24. Т. Исмаилов;
  25. И. Полатов;
  26. Ш. Аширбеков;
  27. Д. Раманов;
  28. Р. Султаниязов;
  29. А. Хожаназаров;
  30. Е. Канаатов;
  31. О. Курбанов;
  32. Р. Жумабаев;
  33. А. Наурызбаев;
  34. Н. Генжебаев;
  35. И. Аитмуратов;
  36. А. Есемуратов;
  37. К. Бегалиев;
  38. М. Рахманов;
  39. А. Сейтмуратов.

По данным «Газета.uz», о местонахождении некоторых обвиняемых из списка было неизвестно несколько месяцев. Среди обвиняемых — журналист, корреспондент УзА Есимкан Канаатов.

Согласно обвинительному заключению органа предварительного следствия, им предъявлены обвинения по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 166 (грабёж), 244 (массовые беспорядки), 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и 247 (Незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами) Уголовного кодекса

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Все подсудимые заключены под стражу.

Судебные заседания пройдут в открытом формате. Для представителей СМИ и блогеров был создан пресс-зал со всеми техническими условиями для непосредственного наблюдения за судебными заседаниями посредством видеоконференции, говорится в сообщении.

В середине декабря Генпрокуратура в ответ на призыв открыть данные об обвиняемых по нукусским событиям сообщала, что их общее число составляет 171. Помимо 22 человек, по которым завершился суд, в отдельное производство было выделено другое, по этому делу под стражей находились 39 человек.

Напомним, 31 января суд огласил первые приговоры по делу о событиях в Нукусе: Даулетмурат Тажимуратов осуждён на 16 лет, Лолагул Каллыханова — на 8 лет условно и вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым освобождена из зала суда. Остальные приговорены к лишению или ограничению свободы.