Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 февраля посетил махаллю «Садда-таги» Андижанской района и ознакомился с бытом жителей.

В махалле проживают более 3600 человек. По данным пресс-службы главы государства, семьи, живущие здесь, эффективно используют землю. В последние годы в рамках программы «Каждая семья — предприниматель» налажены птицеводство, виноградарство, тепличное хозяйств. На территории махалли также действуют швейное предприятие, продуктовые магазины и мастерские.





«Проводимая работа по обеспечению занятости населения и эффективной организации досуга молодёжи ощущается и в жизни этой махалли. Об этом свидетельствует низкий уровень безработицы, а также тот факт, что в прошлом году здесь не было зафиксирована ни одного преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.





Пресс-служба президента опубликовала видео, на котором Шавкат Мирзиёев обсуждает с помощником хокима уровень безработицы в махалле.

Президент: Сколько безработных?

Помощник хокима: Я выявил 401 безработного. Согласно вашему постановлению, из [этого количества] 100 гражданам выделили по 10 соток земли, они рады. 114 устроили на постоянную работу. 62 устроили через самозанятость. 19 выделили субсидии.

Президент: Сколько осталось?

Помощник хокима: На сегодняшний день 25 безработных.

Однако, если провести математические расчёты исходя из приведённых выше данных, то безработных остаётся 106, что в 4,2 раза больше озвученной цифры.

Это не первый случай, когда данные об уровне безработицы в Андижанской области вызывают вопросы. Экономист, магистр Национального университета Чонбук Южной Кореи Миркомил Холбоев ранее обратил внимание, что в 2023 году в области планируется создать 470 тысяч рабочих мест. По официальной статистике, всего в регионе число безработных составляет 139 тысяч человек (9,9% трудоспособного населения).

«То есть количество созданных рабочих мест в этом году в 3,4 раза превысит число ищущих работу. Даже если учесть экономически неактивное население (тех, кто в составе рабочей силы, а не в составе экономически активного населения), к концу 2023 года в Андижане не должно остаться ни одного безработного», — отметил он.

В число рабочих мест, которые планируется создать, входят и сезонные рабочие места. Но даже если исключить их, то в этом году должно быть создано 195 тысяч рабочих мест.

«Этот показатель также значительно превышает текущую численность безработных (139 тысяч). Даже если часть экономически неактивного населения начнёт искать работу, в этом году безработица в регионе должна полностью исчезнуть. Правда, некоторые существующие рабочие места теряются, и освобождённые оттуда люди могут переходить на новые рабочие места, но и тогда приведённые цифры не укладываются ни в какой здравый смысл», — считает Миркомил Холбоев.

По его словам, «цифры на бумаге продолжают отдаляться от реальной жизни».

«Я думаю, что если так пойдёт дальше, то связь между приведёнными цифрами и реальной жизнью будет полностью потеряна, как и в старые времена», — отметил экономист.