Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своими постановлениями назначил заместителей министра цифровых технологий. Об этом сообщает Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента.

В рамках анонсированной административной реформы Министерство цифровых технологий было создано на базе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. Минцифры возглавил Шерзод Шерматов.

Олег Пекось. Фото: Минцифры.

Олег Андреевич Пекось назначен на должность первого заместителя министра цифровых технологий. Он работал первым заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций по вопросам цифровой экономики и электронного правительства с июня 2020 года.

Олег Пекось (1988 года рождения) окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича по направлению «Факультет информационных систем и технологий». До этого проработал на посту директора филиала «Телекоммуникационные транспортные сети» компании «Узбектелеком». Ранее также занимал разные руководящие должности в «Узбектелекоме».

Жамол Махсудов.

Заместителем министра стал Жамол Тиллоевич Махсудов (1972), который работал замглавы Мининфокома с июня 2020 года.

Он окончил Ташкентский электротехнический институт связи по направлению «Инженер электросвязи». С августа 2018 года работал директором по перспективному развитию и инновациям компании «Узбектелеком», а в 2017 году некоторое время был заместителем главы Мининфокома.





Рустам Олимжон угли Каримжонов назначен заместителем министра. С июня 2020 года работал заместителем министра народного образования Узбекистана.

Он окончил Ташкентский институт автомобильных дорог в 2009 году и Международную школу бизнеса Солбридж в Республике Корея в 2011. Работал директором «Центра инновации, технологии и стратегии» при МНО.

Шухрат Кадиров.

Шухрат Мунавварович Кадиров (1976) сохранил должность директора Агентства космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий. На этом посту он находится с 2020 года.

В 1998 году он окончил Ташкентский электротехнический институт связи по специальности. Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером по маркетингу в Ташкентском международном центре электросвязи АК «Узбектелеком».

Возглавлял «Узбектелеком» (2017−2018) и ряд частных компаний.

Аъзам Абдуллаев.

Аъзам Абдушукурович Абдуллаев (1983) назначен на должность начальника Инспекции по надзору в сфере информатизации и телекоммуникаций при Министерстве цифровых технологий. Он возглавил «Узкомназорат» в апреле 2022 года.

Окончил Ташкентский государственный технический университет (бакалавриат), а в 2007 году — Ташкентский университет информационных технологий (магистратура). До текущего назначения работал первым заместителем председателя правления компании «Тошшахартрансхизмат» по информационным технологиям и локализации.

Дониёр Тухтасинович Рустамов и Жамшид Шарифжонович Эгамбердиев освобождены от должности заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций в связи с переходом на другую работу.