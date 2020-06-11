Первым заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций по вопросам цифровой экономики и электронного правительства назначен Олег Андреевич Пекось, сообщили «Газете.uz» в министерстве. Постановление об этом 10 июня подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На этом посту он сменил Олимжона Умарова, недавно ставшего советником премьер-министра — начальником Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности.

Заместителем министра по вопросам телекоммуникационной инфраструктуры стал Жамол Тиллоевич Махсудов. Он с августа 2018 года работал директором по перспективному развитию и инновациям компании «Узбектелеком», а в 2017 году некоторое время был заместителем главы Мининфокома.

Кахрамон Анварджанович Юлдашев, с февраля 2018 года занимавший пост заместителя министра, стал заместителем министра по вопросам цифровизации аграрной сферы.

Жамшид Шарифжонович Эгамбердиев (замминистра с марта 2020 года) переназначен на должность заместителя министра по вопросам инвестиций и финансов, а Бахромжон Адхамович Олматов (замминистра с декабря 2015 года) — заместителем министра по вопросам информационной безопасности и режима.