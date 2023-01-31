Журналистка, учредитель сайта Makan.uz Лолагул Каллыханова ответила на вопросы журналистов по итогам судебного заседания по делу о событиях в Каракалпакстане, где суд осудил её на 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и освободил из-под стражи, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Она поблагодарила суд за вынесенный приговор и отметила, что является журналистом, а не политиком, но попыталась объяснить, почему проявила политическую активность.

«Во время внесения поправок в статьи Конституции, связанных с Каракалпакстаном, я активно выступала против. Возможно, поэтому меня описали так… Самую большую ошибку я совершила с 25 июня по 1 июля, потому что у меня было 60 тысяч подписчиков [в Telegram-канале Makan.uz]. Из-за моего личного одностороннего взгляда, подготовки таких материалов я стала причиной митинга в Каракалпакстане. Это была моя самая большая ошибка», — отметила она.

Журналистка отметила, что оказалась в «эхо-камере» — ситуации, когда определённые идеи и убеждения усиливаются или подкрепляется путём передачи сообщения или его повторением внутри закрытой системы. При этом подобные сообщения заглушают другие аналогичные информационные потоки.

«Если человек попадает в среду, где люди мыслят аналогичным образом, то он попадает в „эхо-камеру“. Например, несмотря на то что у меня есть 10-летний стаж в журналистике, я попала в „эхо-камеру“, так как теория и практика отличаются. В то время я попала в эту среду, где поступали сообщения в мой бот, телефонные звонки и SMS, я слушала только тех, кто был против, поэтому пришла к выводу, что все так думают. Я не смогла выбраться из этой „эхо-камеры“ в течение 5−6 дней, поэтому приняла решение исходя из этого и совершила преступление по статье 244 Уголовного кодекса», — заявила девушка.

Лолагул Каллыханова считает, что её ошибки «должны стать примером для других журналистов».

Лолагул Каллыханова. Фото: Маъмуржон Обрахматов / «Газета.uz»

По её мнению, в Узбекистане есть свобода слова, но нельзя выходить за рамки законодательства.

«У меня не было партнёров, я действовала одна. Я сама освещала [события] в Каракалпакстане», — сказала она.

Журналистка отметила, что только она и Даулетмурат Тажимуратов заслуживали наказания в виде лишения свободы.

«Если бы были два человека, которых нужно было посадить, то это должны были быть я и Даулетмурат Тажимуратов. Мне очень жаль тех, кого посадили. Наверное, [при назначении наказания в моём случае] учли, что я женщина, но я всё равно считаю себя виновной. Я и Тажимуратов — одинаково виноваты… Он совершил ошибку, и я совершила ошибку. Мы совершили одинаковые ошибки. Мы направили людей к неправильным, незаконным вещам… На самом деле мы должны были понести наказание», — подчеркнула Лолагул Каллыханова.

По её словам, в Каракалпакстане «всё было хорошо и без этих поправок».

«Все хорошие дела, которые были до конституционных поправок, после этого продолжились. Я приношу благодарность главе нашей страны», — отметила она.

Журналистка заявила, что в будущем, если снова поднимут вопрос о поправках и кто-то выступит против, то она «не поддержит незаконный путь».

Лолагул Каллыханова заявила, что рассказала бы о случаях давления, применения силы, ограничения питания или лекарств, но «такого не было» за все семь месяцев заключения. «Следователь мне заваривал чай. Если бы было давление, то оно должно было быть во время следствия, но такого не было. Со мной работали грамотные и интеллигентные следователи. В заключении не было того, о чём говорят на улице», — сказала она.

Основатель Makan.uz оценила работу суда на «10 из 10 баллов» и опровергла «подготовку сценария для суда».

Она заявила, что пока не знает, чем будет заниматься, поскольку ожидала, что отправится в колонию.