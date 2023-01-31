Суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Елубая Абибуллаева на заседании 31 января начал оглашение приговора в отношении 22 обвиняемых.

Лолагул Каллыханова получила условный срок, а Азамат Турданов, Ахмет Сметуллаев и Азамат Нуратдинов получили приговоры, связанные c ограничением свободы. Суд отменил меру пресечения в виде заключения под стражу. Они были освобождены из зала суда.

Лолагул Каллыханова (1989), журналистка, учредитель сайта Makan.uz, признана виновной по части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан) части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пунктов «а», «б», «г» статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенное по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета).

Суд приговорил её к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. С учётом нахождения Каллыхановой под стражей срок сокращён до 7 лет 5 месяцев 6 дней.

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