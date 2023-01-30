При разборе завалов после взрыва в четырёхэтажном доме в Нукусе найдены тела ещё четверых погибших, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, общее число жертв взрыва достигло пяти человек. «Газета.uz» ранее выяснила имя одного из погибших — Саламат Разиев, его тело было обнаружено первым.

Кроме того, спасателям в ночь на 30 января удалось извлечь из-под завалов пятилетнюю девочку. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Ожоги получили ещё два человека.

Напомним, взрыв газа произошёл в одной из квартир на 4 этаже дома в Нукусе в 16:15 в воскресенье, 29 января. В нескольких квартирах обвалились перекрытия с четвёртого по первый этаж.

Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются, заявили в МЧС. Спасательной операцией руководит министр по чрезвычайным ситуациям Абдулла Кулдашев.