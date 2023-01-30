«Газета.uz» узнала имя мужчины, тело которого спасатели обнаружили под завалами дома в Нукусе, в котором накануне произошёл взрыв газа.

Как сообщили нам родственники, это Саламат Разиев, 1980 года рождения. Он жил на третьем этаже в квартире 30, а взрыв произошёл этажом выше — в квартире 32.

У Саламата Разиева была инвалидность. Он более 10 лет получал лечение. В субботу он приехал из больницы домой на выходные. Домой зашёл за час до взрыва.

Поскольку его телефон после происшествия не отвечал, родные предполагали, что он погиб при обрушении перекрытий.

«Выжить там было практически невозможно. Все этажи упали в подвал», — сообщил родственник Саламата Разиева.

Поминки состоятся во вторник.

Ранее мы писали, что спасатели нашли под завалами 5-летнюю девочку, она госпитализирована с телесными повреждениями.

Накануне сообщалось, что два человека получили ожоги.

Поисково-спасательная операция продолжается.