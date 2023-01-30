В Нукусе при разборе завалов в четырёхэтажном доме, на последнем этаже которого произошёл взрыв газа, спасатели обнаружили пятилетнюю девочку, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Ребёнок получил различные телесные повреждения и передан врачам. Министерство опубликовало кадры, на которых видно, как спасатели достают девочку.

Ночью в ходе поисково-спасательных работ среди конструкций здания также было обнаружено тело одного человека. Его пол в сообщении не указывается.

Работы сейчас продолжаются.

Мы писали, что взрыв в доме в 22-м микрорайоне столицы Каракалпакстана произошёл примерно в 16:15 в воскресенье. В результате в подъезде панельного дома обвалились перекрытия с четвёртого по первый этаж. Сообщалось, что два человека получили ожоги.

Для расследования и устранения последствий происшествия был образован оперативный штаб.

Из дома эвакуированы все жители, им предоставлено временное жильё и питание.