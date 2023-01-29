Профессиональный боксёр из Узбекистана Бектемир Меликузиев (11−1, 9 КО) одержал победу в рамках шоу на арене YouTube Theater в Инглвуде (штат Калифорния, США). в воскресенье.

В суперсреднем весе (до 76,2 кг) ему противостоял 34-летний американец Улисес Сиерра (17−3−2, 10 КО).

26-летний узбекистанец с первых минут доминировал над соперником, который был вынужден защищаться. В третьем раунде Меликузиев отправил Сиерра в нокдаун, он попытался продолжить бой, но после точного удара снова упал на пол. Судья решил, что американец больше не сможет продолжить поединок.

Серебряный призёр Олимпиады 2016 года выиграл свой четвёртый бой подряд после поражения нокаутом от Габриэля Росадо в июне 2021 года. Узбекистанец неоднократно призывал соперника к реваншу.