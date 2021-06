Боксёр из Узбекистана 25-летний Бектемир Меликузиев (7−1, 6 КО) потерпел первое поражение на профессиональном ринге 19 июня в рамках боксёрского вечера в американском Техасе.

Бектемир Меликузиев (слева). Фото: BoxingScene.com.

Ещё в январе Бектемир Меликузиев должен был встретиться с бывшим чемпионом в полутяжелом весе Сергеем Ковалёвым. Но поединок был отменен, когда россиянин провалил второй допинг-тест.

В итоге соперником узбекистанца выступил опытный американец 35-летний Габриэль Росадо (26−13−1, 15 КО).

BEK THE BULLY DROPS ROSADO IN ROUND 1. pic.twitter.com/wE9ZL01D6q

Призёр Олимпиады и чемпионата мира Бектемир Меликузиев уже в конце первого раунда смог отправить соперника в нокдаун ударом в корпус. В дальнейшем он пытался наращивать давление, но в третьем раунде американец нанес точный удар навстречу в голову Меликузиева. Судья зафиксировал нокаут.

GABE ROSADO WITH THE KO OUT OF NOWHERE