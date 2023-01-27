Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев досрочно сложил полномочия депутата городского кенгаша. Соответствующее решение принято кенгашем города 27 января. Об этом «Газете.uz» сообщили два независимых источника, включая одного из депутатов, принимавших участие в заседании.

Согласно законодательству, сенатор и депутат кенгаша обладает неприкосновенностью в течение срока своих полномочий.

В январе 2020 года Джахонгир Артыкходжаев был избран депутатом кенгаша от 48-го округа от партии УзЛиДеП, а затем сенатором на пятилетний срок. Срок его полномочий был рассчитан до января 2025 года.

По закону полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:

письменного заявления о сложении им своих полномочий;

избрания или назначения его на должность, занятие которой по закону несовместимо с осуществлением полномочий депутата:

вступления в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда;

его отзыва;

признания его судом недееспособным;

признания его безвестно отсутствующим либо объявления его умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;

утраты им гражданства Республики Узбекистан;

его смерти.

В исключительных случаях полномочия депутата могут быть прекращены досрочно по решению соответствующего кенгаша народных депутатов. Основанием для рассмотрения такого вопроса может быть поведение, порочащее высокое звание депутата.

Сообщается, что экс-хоким сам подал заявление о сложении депутатских полномочий.

16 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил об отставке Джахонгира Артыкходжаева, который руководил столичной администрацией с апреля 2018 года. «Я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его», — отметил глава государства.

В тот же день источник «Газеты.uz» сообщил, что экс-хоким вместе с семьёй был зарегистрирован на рейс HY 271 авиакомпании Uzbekistan Airways в турецкий Стамбул. Среди пассажиров Джахонгира Артыкходжаева не было.