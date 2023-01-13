Ташкенсткий межрайонный экономической суд удовлетворил иск об отмене лицензии компании Quramax Medikal на ведение фармацевтической деятельности в Узбекистане, выданной Агентством по развитию фармацевтической отрасли 10 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Решением суда также удовлетворено требование о выводе из оборота непригодных к использованию лекарств и их уничтожении.

Верховный суд отметил, что стороны могут обжаловать объявленное решение, в противном случае оно вступит в законную силу через 10 дней после его принятия.

Кроме того, суд вынес частное определение о нарушении требований законодательства в отношении действий или бездействия уполномоченного органа и должностных лиц по данному экономическому делу и направлении его в прокуратуру Ташкента. На это определение может быть также подана апелляция.

Власти Индии приостановили действие фармакологической лицензии компании Marion Biotech. Об этом сообщил Spot со ссылкой на издание BusinessWorld.

Сейчас в отношении фирмы ведётся расследование по поводу выпускавшегося ею сиропа от кашля «Док-1 Макс». По заявлению чиновника штата Уттар-Прадеш, приказ о приостановке производства был издан 10 января, когда компания не смогла предоставить документацию по препарату.

«Док-1 Макс» выпускался только для экспорта в Узбекистан, подчеркнул источник издания. За последние 45 дней производства Marion Biotech отгрузила почти 100 тысяч упаковок препарата.

На сегодняшний день официально подтверждено минимум 20 случаев смертельного исхода в результате использования этого сиропа.

Новый министр здравоохранения Амрилло Иноятов в своём письме аптекам в начале января поручил приостановить продажу всех лекарств, ввезённых компанией Quramax в 2022 году. В нём также сообщалось, что исковое заявление об отмене сертификатов о регистрации препаратов «Док-1 Макс» и «Амбронол» подано в Ташкентский городской суд.