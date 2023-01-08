Трагедия, связанная с гибелью детей после приёма препарата «Док-1 Макс», обнажила проблемы в сферах здравоохранения и фармацевтики в Узбекистане, заявило Общенациональное движение «Юксалиш». Предупредить возникновение подобных ситуаций в будущем позволит только комплексный подход и вовлечение всех заинтересованных сторон, говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье.

В первую очередь, необходимо пересмотреть ситуацию с бесконтрольным приёмом лекарств, считают в движении.

Сегодня граждане чаще консультируются с аптекарем о том, какое лекарство принять в той или иной ситуации, а не с врачом. «Лёгкая доступность большого спектра препаратов без рецепта врача создаёт риск неправильного употребления медицинских препаратов», — говорится в заявлении.

Мировой опыт показывает, что в среднем у 10−20% госпитализированных больных наблюдаются побочные действия от принятых лекарств, причём в развивающихся странах этот показатель в два раза выше. В Узбекистане 2008−2018 годах было зарегистрировано 2300 обращений в связи с ухудшением здоровья от самолечения.

Прямая реклама лекарственных препаратов в СМИ должна быть запрещена, считают в «Юксалиш». Она должна осуществляться только с разрешения Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

«Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, реклама лекарственных средств способствует росту уровня бесконтрольного употребления лекарственных средств и самолечения. Самолечение занимает пятое место по смертности, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням», — отмечается в заявлении.

Потребители недооценивают риски побочных эффектов от употребления медикаментов, их совместимости и индивидуальной реакции организма. Ситуацию усугубляет отношение покупателей к лекарствам как к обычным потребительским товарам. Этот вопрос особенно актуален для Узбекистана, где на 100 тысяч населения в среднем приходится 25−27 аптек.

Во-вторых, необходимо усилить ответственность за нарушение законодательства о рекламе лекарственных средств, отметили в «Юксалиш».

В прошлом году был принят закон «О рекламе» в новой редакции. Несмотря на то, в нём определены чёткие процедуры рекламы лекарств, ежедневно наблюдаются нарушения требований закона на телевидении, радио и в других видах рекламы. Фармацевтические компании также «смотрят на требования закона сквозь пальцы», заявили в движении.

«Считаем, что необходимо установить административную ответственность за нарушение порядка и законодательства, связанного с рекламой лекарственных средств, а за случаи нарушения законодательства, которые привели к тяжёлым последствиям, — уголовную ответственность», — отмечается в заявлении.

В-третьих, нужно усилить ответственность производителей и импортёров лекарственных препаратов, а также сертифицирующих органов, говорится далее в заявлении.

Ранее сообщалось, что предварительное следствие установило грубое нарушение требований нормативно-правовой документации при проведении лабораторных исследований препаратов «Док-1 Макс» и «Амбронол» Научным центром стандартизации лекарственных средств. В результате некачественные препараты были допущены к реализации.

В «Юксалиш» считают необходимым включить в число субъектов статьи 186−3 Уголовного кодекса лиц, допустивших распространение некачественных, поддельных и не соответствующих требованиям безопасности лекарств (статья называется «Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества»).

В-четвёртых, нужно обеспечить доступ граждан к современной диагностике в шаговой доступности, а также переход к страховой медицине, которая строится на единых стандартах лечения, отметили в «Юксалиш».

«Люди зачастую занимаются самолечением, принимают разные препараты, не зная точного диагноза, ориентируясь на рекламу. Ошибки происходят также на этапе назначения лекарств врачами, часть из которых, к сожалению, материально заинтересована в продвижении отдельных препаратов. Поэтому необходимо по возможности быстрее перейти к системе страховой медицины», — считают в движении.

В-пятых, нужно обеспечить открытость и прозрачность в фарминдустрии, заявили в «Юксалиш».

«Общественность имеет право знать, какие препараты завозятся, кто является производителей, их репутация за рубежом, как осуществляется процесс сертификации. Необходимо сформировать открытую базу данных с доступом к информации о фарминдустрии, которая затрагивает интересы широкой общественности. Важно ускорить процесс обязательной цифровой маркировки на всех видах реализуемых лекарств. Покупатель благодаря маркировке может проверить подлинность лекарства», — отмечается в заявлении.

Движение «Юксалиш» призвало парламентариев, уполномоченные министерства и ведомства принять незамедлительные меры, а медицинские учреждения и субъекты фармацевтической отрасли — «ставить в приоритет не коммерческие, а общественные интересы».