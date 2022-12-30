В интернете распространилось сообщение о госпитализации 16 детей в реанимационное отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в Ташкенте. Сообщалось, что они находятся на диализе почек.

Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов и оператор Мамуржон Обрахматов 29 декабря побывали в РНЦЭМП, где поговорили с родителями пациентов и заведующим детским отделением реаниматологии.

«Здесь лежат не только те, кто принимал „Док-1 Макс“»





У детского отделения центра собрались около 10 человек. Женщина давала интервью телеканалу Sevimli TV и рассказывала о внучке, которая попала в больницу после приёма сиропа «Док-1 Макс».

На просьбу об интервью «Газете.uz» первым откликнулся учитель английского языка Ёлкин Мукимов. Он прибыл из Бухарской области с 2-летним племянником.

По его словам, мальчику поставили диагноз «почечная недостаточность», как и другим детям, принимавшим сироп от кашля или простуды. Согласно официально озвученным данным, после приёма препарата «Док-1 Макс» индийской Marion Biotech, в котором был найден этиленгликоль, скончались по меньшей мере 19 человек. Однако Ёлкин Мукимов сказал, что его племянник попал в больницу после приёма сиропа «Амбронол» — также производства Marion Biotech.

«Он принимал сироп от кашля „Амбронол“ компании Quramax (дистрибьютор Marion Biotech — ред.). Мы просим взять этот вопрос под контроль. Мы слышим от других родителей о том, что не все они давали детям „Док-1 Макс“, то есть они принимали другие лекарства производителя Marion Biotech из Индии… Другие родители говорят, что принимали „Цинепар кид“ и другие лекарства Quramax», — сказал он.

С 29 декабря Агентство по развитию фармацевтической отрасли постановило приостановить продажу «Амбронола», а с 30 декабря — всех препаратов Marion Biotech (список).

Мужчина напомнил, что ещё в начале октября Всемирная организация здравоохранения опубликовала предупреждение, связанное с четырьмя сиропами производства индийской Maiden Pharmaceuticals. По данным ВОЗ, эти препараты, в том числе раствор прометазина Promethazine Oral Solution, детские сиропы от кашля Kofexmalin и Makoff и сироп от простуды Magrip N, могут быть связаны с острой почечной недостаточностью и смертью 69 детей в Гамбии.

С аналогичной проблемой столкнулась Индонезия, где в октябре начали расследование сотни случаев острого повреждения почек, в основном у детей в возрасте до 5 лет, и почти 200 случаев смерти. Страна запретила продажу всех сиропов от кашля, которые могут быть связаны со смертельными случаями.

Министр здравоохранения Индонезии заявил, что в продуктах обнаружены два ингредиента, связанные с острым повреждением почек (ОПП). «Некоторые сиропы, которые использовались детьми с ОПП в возрасте до 5 лет, содержали этиленгликоль и диэтиленгликоль, которых [в сиропах] не должно было быть», — сказал он.

После этого Австралия, Япония и Сингапур выделили Индонезии фомепизол (Fomepizole), который используется в качестве антидота в случае отравления этиленгликолем.

«Прошу наших официальных лиц пусть учтут эти предложения. Если нужна какая-то практическая помощь, все родители готовы. Родители на всё готовы, чтобы их дети встали на ноги. Только просим официальных лиц принять оперативные меры. Потому что каждая минута дорога. Например, мой племянник поступил в больницу два дня назад, сегодня утром он впал в кому и подключён к аппарату. До этого он получил пять процедур диализа [почек]», — заявил Ёлкин Мукимов.

Мужчина сообщил, что его племянник начал принимать «Амбронол» неделю назад — два раза в день. Но специалисты центра заявили, что если пациент принимал «Док-1 Макс», то почечная недостаточность связана с этим лекарством, но при приёме других препаратов причиной заболевания могут быть другие факторы, отметил он.

Ёлкин Мукимов также отметил, что его племянник 1,5 месяца назад принимал «Док-1 Макс» из-за простуды, но тогда не наблюдались побочные эффекты.

Сироп от кашля «Амбронол» выписал лечащий врач, но он попросил не обвинять медработников в этой проблеме.

«Это меня немного огорчает. После инцидента с „Док-1 Макс“ я слышал, что некоторых медработников уволили. Некоторые обвиняют фармацевтов, другие — врачей. Если лекарство токсичное, в чём вина врачей? Потому что этот врач ранее в своей практике выписывал это лекарство и проблем не было. Сколько лет уже используется этот препарат. В чём вина тех, кто раскрыл проблему общественности? Они же думают о здоровье наших детей. Врач или аптекарь здесь не виноваты», — заявил он.

Ёлкин Мукимов считает, что вопросы нужно задавать органу, который проверяет лекарство до его выхода в реализацию в Узбекистане.

«Я готов отдать свою почку, если нужно»





Эркин Данияров прибыл с внуком из Сурхандарьи. Мальчику 4 года, он принимал сироп от кашля также производства Marion Biotech. С момента госпитализации в центр прошло восемь дней.

«Его состояние тяжёлое. Лежит в реанимации. Получил шесть процедур диализа. Не в коме, но и не в сознании. Заболел 15 дней назад. У него было температура, тошнило до утра. Сначала отвезли в сельский врачебный пункт, оттуда отправили в районный центр. Там пролежал одну ночь, на следующий день отвезли в областной центр, где сообщили, что почки не работают, поскольку у него не было мочеиспускания три-четыре дня», — рассказал мужчина.

По его словам, из-за отсутствия условий и возможностей для диализа в Сурхандарье пациента направили в Ташкент, где оказали необходимую помощь, не требуя денег или лекарств. После шести курсов диализа мочеиспускание немного восстановилось.

«Всё равно нужно дойти до конца этой проблемы. Мы просим у государства оказать помощь детям, они мучаются. Получать диализ — это не так просто, особенно детям», — отметил мужчина.

Эркин Данияров ночует в своей машине у больницы, хотя есть возможность остаться в гостях у родных. «Мы готовы на всё ради наших детей. Я готов отдать свою почку, если нужно. Пусть я умру, мне уже 53 года. Главное, чтобы мой внук выздоровел», — сказал он.

Ещё один мужчина из Музрабатского района Сурхандарьи, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что его 5-летний сын принимал сироп «Док-1 Макс».

«У моего сына была желтуха. После выздоровления он снова заболел. Была температура и кашель, но антибиотики нельзя из-за печени. Я сам сходил в аптеку, где спросил сиропы. Мне рекомендовали „Док-1 Макс“. Он выпил весь флакон в 50−100 мл за 4,5 дня. Два дня его тошнило каждые два часа, была температура», — сказал он.

Отец с ребёнком посетили районную поликлинику, где сообщили, что нарушено мочеиспускание. В областном медицинском центре заявили, что «почки не работают уже три дня».

«Мы посоветовались с врачами. Они сказали, что у них нет возможности для диализа из-за отсутствия фильтра, и направили в Ташкент. Мы поехали на машине ещё с одной семьёй из Сурхандарьи. [В РНЦЭМП] приняли без проблем, взяли анализы и провели диализ. Уже было пять процедур, слава богу, он начал писать… Сейчас его состояние намного улучшилось. Хоть у меня ребёнок и выздоравливает, но у других родителей дети ещё в тяжёлом состоянии, некоторые в коме», — заявил мужчина.

Он попросил власти проверить другие сиропы от кашля и простуды. Он также ночует в машине и спит на скамейках в медцентре.

«Врач сказал, что таких заболеваний, пневмонии стало больше»





Житель Ромитанского района Бухарской области Абдурахмон Исоков приехал в Ташкент со своим сыном, здоровье которого ухудшилось после приёма сиропа «Цинепар Кид» производства Marion Biotech.

«Сироп принял около 8 дней назад, в больнице Ташкента лежим 4-й день. Всё началось с тошноты и температуры. Мы и раньше давали „Цинепар“, проблем не было. Не знаю, может, последняя [партия лекарства] была плохой. Мы отдали [флакон от сиропа] на проверку. У ребёнка была температура до и после приёма сиропа. Два дня тошнило. Мы сначала отправились в районную больницу, потом в городскую и областную», — заявил он.

По его словам, в бухарской областной больнице были условия для диализа, но из-за тяжести состояния ребёнка было решено направить в столицу. Он также подтвердил аналогичные случаи у других детей в Бухаре.

«Да, есть такие случаи. Из Бухары [в Ташкент] прибыли трое детей, у которых было крайне тяжёлое состояние. Остальные лечатся там. Тогда врач сказал, что на 22 койки было 72 пациента. Но не знаю, связано ли это [с приёмом сиропа]. Врач сказал, что таких заболеваний, пневмонии стало больше», — отметил мужчина.

«Такие пациенты всегда были»





Заведующий детским отделением реаниматологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Алишер Мустакимов сообщил, что в реанимационном отделе по состоянию на 16:00 29 декабря находятся 14 детей, из них 10 — с признаками простуды и почечной недостаточности.

По его словам, во время сезонных холодов растёт заболеваемость простудой и ОРВИ, которые при несвоевременном лечении могут привести к тяжким последствиям, в том числе к пневмонии и почечной недостаточности.

«На сегодняшний день число респираторных инфекций, которые оказывают негативное воздействие на почки, немного выросло. Пациенты с почечной недостаточностью всегда были. Повреждение почек может быть из-за инфекционных заболеваний или аутоиммунных заболеваний либо могут возникнуть заболевания почек при шоковом состоянии из-за низкого кровообращения. Такие пациенты всегда были. Сейчас тоже есть. Я не могу сказать, что их стало больше», — заявил он.

Алишер Мустакимов не стал называть название лекарств от простуды и кашля, которые принимали госпитализированные пациенты.

«Некоторые из них сказали, что выпили лекарства от простуды. Но я не могу сказать, что это (связь приёма лекарства с возникновение заболевания — ред.) нашло своё подтверждение. Потому что это могут быть побочные эффекты лекарства или же заболевание мог вызвать сам вирус. Есть вероятность вирусного генеза. Это сейчас изучают правоохранительные органы», — сообщил он.

Завотделением РНЦЭМП, отметил, что не хочет связывать заболевание «конкретно с одним лекарством», поскольку есть пациенты с заболеванием почек, которые не принимали препаратов.

«[Из 10 пациентов] есть те, кто принимал препарат с одним наименованием, есть и те, кто принимал сразу три лекарства [от простуды]», — заявил он.

Алишер Мустакимов рекомендовал родителям не покупать самостоятельно лекарства в аптеках, а обращаться к врачу, который должен поставить диагноз, назначить подходящее лечение и лекарство.

Ранее мы со ссылкой на Алишера Мустакимова сообщали, что в РНЦЭМП скончался ребёнок из Джизакской области, у которого после приёма сиропа от простуды наблюдались признаки почечной недостаточности.