В среду, 18 января, в Санкт-Петербурге состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и председателя правления российского «Газпрома» Алексея Миллера, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

В ходе встречи, как отмечается, были обсуждены основные вопросы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией в области природного газа.

«По итогам переговоров подписана „дорожная карта“, которая определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности, по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества», — говорится в сообщении.

Детали документа не приводятся.

Во встрече также приняли участие министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, председатель правления национальной компании QazaqGaz Санжар Жаркешов.

Неделей ранее Роман Скляр встречался с заместителя председателя правительства РФ Александром Новаком.

По ее итогам в правительстве РФ сообщили: «Роман Скляр подтвердил готовность казахстанской стороны и дальше развивать сотрудничество с Российской Федерацией во всех сферах энергетики. Особо отметил заинтересованность Казахстана в сотрудничестве с Российской Федерацией в модернизации газотранспортной системы Казахстана, в газификации северных и восточных районов страны, в увеличении объёмов транспортировки российских энергоносителей в третьи страны».

Казахско-российское газовое сотрудничество

Российское издание Neftegaz.ru пишет, что актуальным вопросом российско-казахстанских отношений в газовой сфере является газификация Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.

Минэнерго Казахстана рассматривает два варианта газификации севера и востока страны — от российских источников и через магистральный газопровод Сарыарка.

«Причём эти варианты оцениваются не как исключающие друг друга, а взаимодополняющие», — отмечает издание.

Для поставок российского газа изучаются два маршрута газопроводов:

Барнаул — Рубцовск — Семей — Усть-Каменогорск с ответвлением в Павлодар с ориентировочной протяжённостью 1000 км;

Ишим — Петропавловск — Кокшетау — Нур-Султан с ориентировочной протяжённостью 644 км.

Ещё одним направлением сотрудничества «Газпрома» и Казахстана является переработка газа казахстанского Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).

В июне 2022 года стороны заключили договор об увеличении переработки газа Карачаганакского НГКМ в 2022—2023 годах.

«Тройственный союз»

В конце ноября стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать тройственный газовый союз. Российская сторона заявляла, что это предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, а речь идёт о координации коммерческих интересов.

Как писала затем «Газета.uz», ссылаясь на собственные источники, этот вопрос обсуждался с российскими партнёрами в ходе серии двусторонних встреч.

Изначально российская сторона предлагала поставлять природный газ российского происхождения в реверсном порядке, через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр» (САЦ).

Основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана на владение компании «Газпром» по рыночной стоимости. Аналогичные требования были выдвинуты Национальной компании «Казакгаз», которая не согласилась на такие условия.

Второе условие, которое выдвигала российская сторона — уступить права по экспорту газа в Китай. То есть «Газпром» предлагал стать стороной соглашения вместо узбекистанской компании «УзГазТрейд».

По результатам двусторонних переговоров в декабре удалось снять условия, которые ставила российская сторона.

Предусматривается проведение серии дополнительных встреч для оценки технической возможности поставок газа. Однако масштаб необходимых работ требует мобилизации значительных объёмов финансирования. В этой связи практическая возможность организации поставок маловероятна, полагают источники.