Бывший хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сохраняет должность депутата столичного кенгаша и сенатора, следует из данных сайта кенгаша и Сената. Он также остаётся членом Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ верхней палаты парламента и комиссии кенгаша по формированию резерва руководителей, отбору, назначению и освобождению.

В понедельник на совещании президент Шавкат Мирзиёев сообщил об отставке хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева. «Вчера в штабе я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его», — отметил глава государства.

В тот же день источник «Газеты.uz» сообщил, что экс-хоким вместе с семьёй был зарегистрирован на рейс HY 271 авиакомпании Uzbekistan Airways, который вылетел в турецкий Стамбул с задержкой. Рейс был запланирован на 16 января в 7:40.

При этом, как сообщается, правоохранительные органы могли задержать Джахонгира Артыкходжаева при попытке вылететь из Узбекистана. Спустя 3 дня эта информация до сих пор не опровергнута и не подтверждена официально.

Согласно законодательству, сенатор и депутат кенгаша обладает неприкосновенностью в течение срока своих полномочий.

В частности, в январе 2020 года Джахонгир Артыкходжаев был сначала избран депутатом кенгаша от 48-го округа от партии УзЛиДеП, а затем сенатором на пятилетний срок. Его полномочия рассчитаны до января 2025 года.

Сенатор и депутат кенгаша не может быть на соответствующей территории привлечён к уголовной ответственности, задержан, заключён под стражу или подвергнут административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, без согласия Сената и кенгаша.

Вопрос о лишении депутата неприкосновенности решается кенгашем народных депутатов по представлению прокурора города либо вышестоящего прокурора в течение 10 дней. А вот для лишения неприкосновенности сенатора требуется представление генерального прокурора Узбекистана.

Представление генпрокурора о получении согласия на привлечение сенатора к уголовной ответственности, задержание, заключение под стражу или применение административного взыскания, налагаемого в судебном порядке, рассматривается Сенатом на его заседании, а в период между заседаниями Сената — его кенгашем.

В кенгаше народных депутатов и Сенате заявили, что пока не получали представления от прокуратуры. В пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что генпрокурор не вносил такого представления.