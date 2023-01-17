Автомобили UzAuto Motors в Узбекистане станут дешевле. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В связи с уменьшением ставки НДС c 15% до 12% с января 2023 года компания снижает стоимость машин «для действующих покупателей».

«Снижение стоимости автомобилей будет применено к действующим на сегодняшний день контрактам на приобретение автомобиля физическими или юридическими лицами, осуществившими оплату согласно условиям договора», — говорится в сообщении.

Для получения информации о размере снижения стоимости авто по контракту и другим вопросам компания просит обращаться в свой дилерский центр.

В пресс-службе UzAuto Motors отметили, что покупатели, заключившие договор и в соответствии с договором в недельный срок внёс предоплату (срок мог быть продлён в связи с новогодними праздниками), получат скидку от размера уменьшения НДС на всю сумму автомобиля.

Как мы сообщали ранее, с 17 января UzAuto Motors возобновила выдачу автомобилей покупателям по ранее заключённым договорам. Компания, тем не менее, не комментирует возможное повышение цены после возобновления контрактации.