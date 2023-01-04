Сенат Узбекистана на пленарном заседании 28 декабря одобрил государственный бюджет на 2023 год. В связи со снижением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 15% до 12% госбюджет может недополучить почти 14 трлн сумов поступлений.

Сенаторы спросили у Министерства финансов и Государственного налогового комитета (до реорганизации), как планируется восполнить потери, чтобы государство в полной мере могло реализовывать социальные программы.

Заместитель министра финансов Дилшод Султанов сообщил, что восполнить потери планируется за счёт отмены некоторых льгот и отказа от тех льгот, действие которых истекает в конце 2022 года.

Кроме того, планируется улучшить налоговое администрирование и расширить налоговую базу.

«Я хочу привести в пример тот факт, что несмотря на снижение налоговой ставки, ожидается увеличение налоговых поступлений. Если вы видели бюджет, то если [в 2022 году] мы соберём 52 трлн сумов при ставке 15%, то в следующем году — 66 трлн сумов. Это на 14 трлн сумов больше. У нас большие планы по НДС в следующем году. На нашем языке мы это называем „напряжённым прогнозом“. Исходя из этого, налоговым органам и Государственному налоговому комитету предусмотрены дополнительные поручения в бюджете почти на 9,2 трлн сумов, из них 6,5 трлн сумов — поручения по НДС. Это включено в план», — заявил замглавы Минфина.

По его словам, в 2023 году налоговый и таможенный комитеты должны собрать эту сумму за счёт улучшения налогового администрирования.

Зампредседателя ГНК Джахонгир Абдиев добавил, что отмена льгот принесёт в бюджет дополнительно 5 трлн сумов.

«Оставшуюся сумму… с 2022 года у нас запущена система „Автокамерал“, которая становится хорошей традицией. В эту систему внесены 400 критериев. В отношении предпринимателей не применяются штрафы, система без вмешательства налогового органа автоматически анализирует их отчёты. Согласно предварительному анализу, на сегодняшний день собрано 14 трлн сумов за счёт информирования предпринимателей, превращения налогового администрирования в новую электронную систему. Мы планируем покрыть [потери] за счёт этого», — заявил он.

Напомним, закон о госбюджете на 2023 год не выставлялся на общественное обсуждение. Ожидается, что ВВП в 2023 году вырастет на 5,3%, а инфляция будет в районе 9,5%. В бюджетах регионов оставят больше налогов, дефицит госбюджета ограничат 3% к ВВП.