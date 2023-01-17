В Узбекистане с 17 января возобновилась выдача автомобилей компании UzAuto Motors. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-служба автопроизводителя.

Приём новых заявок на машины (контрактация) начнётся «очень скоро», сообщили в компании.

При этом в UzAuto Motors не смогли прокомментировать слухи о возможном повышении цен на автомобили. «Повышение цен пока не можем комментировать… Можем сказать, что скоро мы дадим официальное сообщение», — сказали в пресс-службе.

Компания с 4 января приостановила контрактацию, выдачу всех автомобилей и приём оплаты в связи с «обновлением программного обеспечения учёта и реализации продукции, а также её инвентаризации». Изначально ожидалось что работы продлятся 4−5 дней. 9 января производитель сообщил о продлении работ ещё «на несколько дней».

В декабре UzAuto Motors сначала приостановила приём заявок на Chevrolet Lacetti и Cobalt, затем — на Damas и Labo. В компании тогда заявили, что решили сосредоточиться на производстве уже предзаказанных машин.

Издание Autostrada обратило внимание, что с 2018 года приостановка заключения договоров происходит перед повышением цен.

В социальных сетях идут обсуждения о возможном повышении цен на 30%.

В феврале 2022 года финансист Отабек Бакиров и бывший депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев требовали, чтобы Uzauto Motors выплатила в госбюджет утилизационный сбор и сбор за приобретение новых авто на 10,7 трлн сумов (около 993,5 млн долларов США), если планирует поднять цены на свои автомобили (в итоге она повысила цены в марте).

Госорганы не раскрывают или предоставляют неполную информацию о сборах, хотя «Газете.uz» тогда удалось выяснить, что пять производителей за восемь месяцев заплатили более 3,3 трлн сумов утилизационного сбора.

Редакция направила аналогичный запрос в Налоговый комитет в конце декабря, но всё ещё не получила ответ.