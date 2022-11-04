В апрельском интервью «Газете.uz» директор проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Узбекистана Мурад Абидов рассказывал, что на 11 улицах столицы до 1 ноября планируется запустить пилотный проект по введению платной парковки. Однако решение хокима об этом всё ещё не принято.

О планах упорядочить ситуацию с хаотичной парковкой на улицах города говорится с 2018 года. Тем не менее, придорожные платные парковки в столице так и не появились.

«Газета.uz» уже рассказывала о введении платной парковки в разных городах мира. Протесты автомобилистов против этой инициативы не уникальны для Узбекистана. С сопротивлением сталкиваются все города, которые вводят платную парковку. Однако эта мера уже в скором времени приносит значительный экономический и экологический эффект.

Директор по решениям в области общественного транспорта российской компании SIMETRA Владимир Валдин отметил «Газете.uz», что одна из главных проблем всех мегаполисов — ограниченность пространства, которое нужно использовать рационально.

«Самый дорогой ресурс в городе — это земля, пространство, поэтому дело властей города — использовать его эффективно. Когда машина подолгу стоит, это максимально неэффективно, потому что когда машина едет — это транспорт, а когда стоит — кусок бесполезного железа, который занимает место», — пояснил специалист.





В прошлогоднем интервью о мастер-плане Самарканда Владимир Валдин также отмечал, что бесплатных парковочных мест, особенно в центрах городов, быть не должно в принципе.

«Вместо того, чтобы делать парковочные места, можно было бы делать скверы, построить что-то полезное. Одно парковочное место — это минимум 25 кв. м с учётом манёвра. Человеку для жизни в многоквартирном доме необходимо минимум 16 кв. м. Кроме того, каждая машина требует минимум две парковки — возле дома и работы. Это 50 кв. м земли, выброшенной из активного городского оборота».

Единственным универсальным методом, который работает без оговорок и прижился во всём мире, является платная парковка. Однако внедрение платной парковки не должно быть самоцелью. Позиция властей, что платная парковка решит все проблемы, ошибочна. Подходить к решению проблемы необходимо комплексно.

«Задача хокимията — дать людям мобильность, но мобильность не равно автомобильность, ведь есть метро и автобусы», — подчеркнул Владимир Валдин.

Российский урбанист Аркадий Гершман добавил, что транспортные решения работают методом кнута и пряника. «Пряником» должен быть общественный транспорт.

«Если вы делаете платную парковку, вы также должны протянуть по городу общественный транспорт», — сказал Аркадий Гершман. — Если вы убираете 100 автомобилей с улиц, то эти 100 водителей должны иметь возможность добраться в городе куда надо из разных концов. Тогда это будет работать хорошо, а не восприниматься «налогом на воздух»".





Плата за парковку в разных районах Ташкента должна быть разной, потому что скопление автомобилей в разных районах города сильно отличается.

«Если район привлекателен, то цена парковки в нём должна быть выше, иначе это будет как очередь за бесплатной самсой — никогда не кончится», — добавил Владимир Валдин.

Говоря о ресурсе пространства, надо помнить и о таких общественно важных объектах, как остановки.

«Парковка должна быть только в тех местах, где она не будет мешать. В Ташкенте это особенно касается остановок общественного транспорта. Также надо отойти от парковки в правом ряду без разметки», — сказал Владимир Валдин.

Кроме первичного недовольства общественности от появления платы за парковку в её введении есть ещё один минус. Если дворы открыты, то внедрение платной парковки приведёт к тому, что их заполнят машины. В таких случаях необходимо ввести программы лояльности, чтобы во дворах устанавливали ограничивающие въезд шлагбаумы.

«Также жители сами могут взымать плату за парковку. Это тоже один из инструментов, в Прибалтике он широко распространён. Там вы можете заехать в чей-то двор, но парковка там тоже будет платной, и, возможно, даже дороже, чем на улице», — приводит пример Аркадий Гершман.

Специалист добавил, что введение платной парковки должно обеспечиваться и контролироваться совместной работой городских и государственных служб и ведомств.

«Представьте, одно из ведомств может саботировать всю систему, например, если база данных находится у одного органа, то он за каждый штраф будет просить переводить ему некую сумму или предоставлять бесплатную парковку своим сотрудникам».





Неграмотное и непродуманное внедрение платной системы парковки приведёт к тому, что её могут потом отменить и больше к ней не возвращаться как к неудачному опыту.

Главное, считают специалисты, при введение платной парковки надо обеспечить ей хорошую информационную кампанию, освещать её запуск максимально широко и доступно. Конечно, недовольств от её введения не избежать, их надо будет просто пережить.

Первые положительные результаты, по прогнозу урбанистов, горожане увидят уже через два месяца.