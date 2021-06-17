Компания Metro Plaza победила в тендерных торгах на покупку здания комплекса по производству газет в Ташкенте, сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.





Здание расположено на пересечении улиц Бухара и Нуронийлар в Мирабадском районе столицы. Общая земельная площадь составляет 1,2 га, площадь зданий и сооружений — 19152 кв. м, из них площадь под строительство — 17863 кв. м.





Как сообщает АУГА, Metro Plaza приватизирует здание за 78 млрд сумов.

О компании Metro Plaza

Согласно данные ЕГРПО, ООО Metro Plaza было зарегистрировано 21 апреля 2021 года с уставным капиталом в 20 млрд сумов. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителями компании указаны Миродил Фазилов (50%), Хасан Мамасаидов (25% и Хусан Мамасаидов (25%), руководителем — Оятулло Аскаров.

Братья Мамасаидовы — известные предприниматели, основавшие компании Office Market (полиграфия), Dekos (специализируется на поставках, производстве и разработке промопродукции и бизнес-подарков), а также проект MFaktor (YouTube-проект про бизнес и предпринимательство).

Миродил Фазилов также владеет долями в компаниях Oazis Lux Investments (50%, гостиница Oazis) и Royal Central Development (100%), специализирующейся на строительстве жилых зданий.

Ранее мы писали, что компания Metropol Group, учредителем которой указан сын главы МИД Узбекистана Данияр Камилов, приватизирует бывшее здание Службы государственной безопасности в центре Ташкента за 210 млрд сумов.