Директор проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Узбекистана Мурад Абидов на пресс-конференции 18 апреля заявил о планах по сокращению числа автомобильных парковок в столице с созданием условий для развития общественного транспорта. Озвученные планы вызвали бурные обсуждения в интернете. В интервью «Газете.uz» специалист рассказал, что значит сокращение числа парковок в городе и почему это необходимо.

— Что вы подразумеваете под сокращением числа автостоянок и почему это необходимо?

— Давайте сразу уточним, что речь шла о придорожных парковках, а не автостоянках. Автостоянки — это отделённые от проезжей части объекты, где автомобиль можно оставить больше, чем на сутки. Парковки расположены вдоль улиц — здесь предусмотрена временная парковка до суток.





Мурад Абидов.

Мы говорим об урегулировании беспорядочной парковки в городе, которое в результате приведёт к сокращению нелегальной парковки. Вопросы парковки не рассматриваются отдельно. Это вопрос, связанный с общей транспортной ситуацией в городе. Мы наблюдаем рост транспортного спроса. За несколько лет спрос на перемещение увеличился в разы. Это связано с ростом и активностью населения: люди ездят на учебу, на работу, на отдых. Растёт количество перемещений, растёт потребность населения перемещаться по городу.

Люди перемещаются по городу на каком-либо транспорте. Это может быть транспорт общественный, а может быть частный. Так как в последние годы общественный транспорт у нас нормально не развивался, растёт спрос в секторе использования частного транспорта.

Личный автотранспорт у нас используется почти на 100 процентов. Это означает, что автовладельцы перемещаются по городу исключительно на своей машине. Уровень автомобилизации в Ташкенте составляет порядка 260−280 машин на 1000 человек — это немного. В некоторых городах Европы этот показатель достигает 800 машин. При этом пробок там значительно меньше, чем в Ташкента, потому что автовладельцы этих европейских городов используют общественный транспорт чаще, чем личный. В Ташкенте же такая ситуация с использованием личного транспорта сложилась в связи с тем, что мы сейчас не можем предоставить населению альтернативу в виде удобного общественного транспорта.

Поэтому у нас в городе растёт трафик. Но доехав до работы на своей машине, человек должен где-то её оставить. И эта потребность города в парковке с каждым годом растёт. В результате у нас начинает забиваться придорожное пространство в центре города. Это мы называем беспорядочной и нелегальной парковкой. Вдоль дорог она образуется как в местах, где парковка не запрещена, так и под знаками запрета. Многие паркуются «ёлочкой», занимая большое пространство.





Согласно существующим правилам, парковаться можно как параллельно дороге, так и «ёлочкой». Чёткого определения придорожной парковки у нас нет. Но это приводит к тому, что у нас дороги забиваются. Парковка должна быть параллельной. Если запретить парковку «ёлочкой», освободится два-три метра проезжей части. Это пространство можно запросто передать озеленению или велотранспорту.

Велодорожки изначально внедрены не так, чтобы велосипедисты могли ими пользоваться. Они проложены на тротуарах, потому что крайняя правая полоса проезжей части полностью занята парковкой. Эту проблему нельзя решить без комплексного подхода.





Кроме того, планируется создание перехватывающих парковок — это автостоянки у станций метро, отделённые от проезжей части. Горожане и ежедневно приезжающие на роботу в город жители агломерации смогут оставить личный транспорт на этих стоянках и воспользоваться метро. Сейчас мы прорабатываем вопрос размещения таких автостоянок близ девяти станций метро. После детальной проработки и согласования мы дополнительно сообщим о них и о точном количестве машиномест на этих стоянках.





Перехватывающая парковка у станции метро «Дустлик-2», где приоритет отдан личному автотранспорту. Остановка общественного транспорта расположена напротив станции метро. Пешеходного перехода здесь нет. По словам Мурада Абидова, автобусную станцию и парковку поменяют местами.

— К каким последствиям приводит беспорядочная парковка вдоль улиц?

— Она создаёт для горожан очень большие неудобства. Во-первых, машины занимают землю — общественное пространство. Во-вторых, препятствуют свободному передвижению общественного транспорта и транспортного потока в целом. В-третьих, мешает пешеходам, препятствует массовому использованию велосипедов в качестве транспорта.

Улица Махтумкули.

На первых этажах зданий в центре города расположены различные предприятия. Эти предприятия захватывают землю под стоянку для своих автомобилей. Явный пример — улица Осиё. На протяжении всей улицы можно встретить заасфальтированную или забетонированную зелёную зону. Раньше была трава, сегодня на её месте — место парковки для одного автомобиля. Местами деревья тоже потихоньку срубили.

Мы против таких тенденций. Земля должна быть использована во благо всех, а не одного предприятия на первом этаже. Вдоль всех этих улиц также живут люди. Им необходимы зелень и деревья, особенно в нашем климате. Упорядоченные парковочные места для автомобилистов должны быть везде, но парковка не должна мешать жизни населения и трафику.

В парке Anhor Lokomotiv есть многоуровневая бесплатная парковка. Но водители постоянно паркуются вдоль улицы Лабзак, в том числе и под знаком, и на длительное время. Возможно, стоянка, по мнению водителей, далеко. Но для пользователей личного транспорта далеко — это нормально. Если хочешь добираться в комфорте, значит, нужно немножко пройтись пешком. А общественный транспорт должен довозить прямо до дверей. Это основной смысл стратегии. Если мы будем делать удобно для автомобилистов, мест физически не хватит для всех, потому что город и его территория ограничены.

В жилых кварталах зелёные зоны также захватили места для автомобилей.

При этом мы не против развития парковок. Развитие парковок — это не увеличение парковочных площадей, это упорядочение существующей системы и недопущение таких факторов, которые сейчас встречаются на улице Осиё, что является явным вредом для общества.

— Какими методами вы планируете бороться с бессистемной парковкой?

— Необходимо упорядочить беспорядочную парковку в центре. Необходимо уменьшить количество нелегальных парковок и заодно создавать легальные платные парковки в центре города. Они дадут возможность припарковаться населению, перемещающемуся на машине.

Эти придорожные платные парковки будут бесплатными какой-то отрезок времени — допустим, 10−15 минут. За это время человек сможет сделать свои дела и уехать оттуда. Для такого водителя парковка не будет дорогой.

Но машины людей, которые утром приезжают на работу, находятся на парковке больше восьми часов и занимают общую городскую площадь, которая предназначена для всех — не только для автомобилистов. Для таких водителей парковка будет стоить дороже, чем стоимость такси.

Вместо беспорядочной парковки мы внедрим платные. Сначала запустим их на 11 пилотных улицах. Далее — на следующие пояса города: на весь центр, внутри МКАД и внутри ТКАД.

Территории будут выделяться по тендеру исполнителям, которые на основе государственно-частного партнёрства установят паркоматы. Оплачивать стоянку можно будет через приложение — нужно использовать самые удобные существующие механизмы и инструменты. При этом беспорядочная и неправильная парковка должна будет облагаться штрафом. Тогда мы придём к упорядочению.

— Какие улицы станут пилотными?

— Проект планируем реализовать на улицах Фидокор (Чехова), Тараса Шевченко, Саида Барака, Нукусской, Амира Темура, Братислава, Глинки, Мирабадской, Авлиё Ота, Якуба Коласа, Моштабиб.

— В какие сроки вы планируете реализовать эту работу по урегулированию беспорядочной парковки в городе?

— Крайний срок — 1 ноября. До этой даты мы должны запустить парковку на пилотных улицах в центре города. Сейчас мы ждём подписания одного нормативного документа.

Проект постановления правительства уже разработан. Документ на стадии утверждения. В нём определены правила внедрения придорожной парковочной системы. Его разрабатывало Управление транспорта Ташкента совместно с хокимиятом и заинтересованными ведомствами.

— По вашим предположениям, какой будет тариф за час парковки в центре города?

— Тарифами для парковок будет заниматься предприятие, которое выиграет тендер. Главное — парковка с утра до вечера должна обходиться дороже, чем оплата такси в обе стороны из дома до работы и назад.

— Почему из дома до работы и обратно, если человек по дороге на работу отвозит детей в школу, сад, на обратном — заезжает в магазин, едет в музей или ресторан? Это больше двух перемещений.

— Перемещения обычно в одной линии. Минимально — должно быть дороже, чем на такси. Потому что люди начнут думать о бензине и цене на парковку. Их машина не будет занимать одно парковочное место весь день. Меньше машин — меньше выбросов и больше чистого воздуха.

— Что произойдёт, если не внедрить системную и платную парковку в городе?

— В ближайшие годы количество личного автотранспорта вырастет, места для парковки не останется. Машины начнут захватывать больше места, препятствуя прохождению трафика, в том числе общественного транспорта и экстренных служб.





Мы наблюдаем это уже сегодня, особенно в часы пик, когда загруженность улиц достигает 75% — это предельный показатель. Улицы в это время стоят. Если не предпринять мер, часы пик будут удлиняться, и транспорт будет стоять в пробках дольше. Поэтому мы должны сейчас, немедленно, принимать меры по предотвращению этих последствий.

Недавно в Санкт-Петербурге рассказали об эффекте внедрения платных парковок в центре города. Средняя скорость передвижения личного транспорта в зоне платной парковки увеличилась на 20%. На 25% сократилось число ДТП. В два раза снизилось время прибытия экстренных служб. Эти показатели удалось обеспечить за счет приоритета для движения общественного транспорта с выделение отдельных полос.

Если будут выделенные полосы для общественного транспорта, который провозит большее количество людей, чем личный автотранспорт, спрос на последний сразу снизится. Мы уже начали реализацию концепции по предоставлению приоритетного права общественному транспорту. Но реализовать её без урегулирования парковки нельзя. Государство обязано гарантировать гражданам, что за четко определённое время они доберутся из точки А в точку В. Тогда водители без сожаления станут пассажирами общественного транспорта.

— В какие сроки мы без сожаления сможем пересесть в общественный транспорт?

— Это зависит от двух факторов: обновление подвижного состава и реконструкция перекрёстков. В этом году намечено реконструировать 140 перекрестков, где общественному транспорту будет дано приоритетное право прохождения.

Это создаст конкурентные условия для перемещения на общественном транспорте в сравнении с такси и личным транспортом. Первые перекрестки — на улице Навои. Затем мы начнем работать на 23 коридорах — это основные транспортные артерии города.

Приоритета у общественного транспорта нет не только в Ташкенте. Фото из Самарканда Владимира Валдина.

— Как решить проблему с парковкой в несколько рядов во время пятничной молитвы?

— Это тоже вопрос комплексного планирования города. Людям нужно создать условия. Всё просто: есть спрос на поездки к мечетям, но нет предложения. В такой ситуации потребители сами решают, как удовлетворить свою потребность: частным транспортом или легальным и нелегальным такси.

— Планируется ли что-то делать с улицами, которые превращены в парковку? Например, 2-й проезд Шахрисабз, Якуба Коласа, улица Бухара у офиса «Билайна».

— На улице Якуба Коласа изначально была парковка компании «Узбекистон темир йуллари». Раньше парковка занимала один ряд с одной стороны дороги. С годами получилось так, что там осталась только одна полоса для передвижения машин, а все остальные забиты припаркованными.





Запаркованная улица Якуба Коласа. Источник: Google Maps.

Чтобы запретить там беспорядочную парковку и создать на этой территории общественное пространство, нам нужно поработать с транспортным спросом, который генерирует УТЙ. Компания занимает целый квартал, там работает огромное количество людей. Они приезжают на такси, общественном или личном транспорте. Автовладельцам мы должны предложить альтернативу передвижения — удобный городской пассажирский транспорт.

Когда уменьшится спрос на платные парковки, одно парковочное место целый день не будет занимать одна машина, будет сменяемость машин. На этих же самых местах, где сегодня паркуются бесплатно, в течение дня будет парковаться много автомобилей. Ведь целый день — дороговато для одного человека.





Запаркованные улицы вокруг Центрального банка. Источник: Google Maps.

После установки паркоматов это место будет по-прежнему использоваться для парковки. Но за счёт сменяемости машин повысится эффективность использования площади.

— В основе системы, о которой вы говорите, вновь общественный транспорт. В этом году для Ташкента планируется закупить 390 автобусов. Насколько мне известно, из них город получил лишь 10 (кроме того, закуплено 20 электробусов). Сейчас конец апреля.

— Процедура заказа автобусов и прибытие их сюда зависит от финансирования. Как только 2 февраля было подписано постановление о развитии общественного транспорта, начались процедуры по оформлению кредитов со стороны компании «Тошшахартрансхизмат». Средства были направлены на заводы, только после этого начались производство и поставка.

Все зависит от последовательных операций, связанных с финансированием. Сейчас эта операция уже пошла. По графику в этом квартале должны были поставить эти 10 машин. В этом квартале также ожидается прибытие 50 автобусов LE 60, в третьем квартале — 65 единиц LE 60 и 76 машин MAN, в четвёртом — 85 автобусов LE 60 и 114 — MAN. Все автобусы отечественного производителя SamAuto.

— Мы обсуждаем реформирование транспортной системы, закупку нового подвижного состава, отмену плана для водителей с 2019 года. Каждый год мы слышали: в этом году точно купим 90 электробусов, в этом году точно запустим выделенные полосы для общественного транспорта. Но с 2019 года общественный транспорт точно стал работать хуже. Я сама уже отказалась от него, несмотря на то, что очень люблю ездить в автобусе. Чем сегодняшняя ситуация отличается от обсуждений в 2019—2021 годах?

— Было несколько поручений в общих чертах по проработке закупки электробусов. Но тогда не было точного механизма и источника финансирования. В постановлении от 2 февраля определены точные механизмы и точные источники финансирования: с какого банка, за счёт каких кредитных средств будет финансирование. В этом и есть отличие.

— Значит, автобусы мы точно получим в этом году?

— Да, часть кредитов получена, и эти автобусы будут получены именно в этом году. График выделения кредита и поставки есть. Механизм запущен.