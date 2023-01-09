Кенгаш народных депутатов Ташкента на сессии 30 декабря утвердил бюджет столицы и его районов на 2023 год, однако сам финансовый документ председатель кенгаша и хоким города Джахонгир Артыкходжаев подписал 4 января.

Расходные статьи городского бюджета (без учёта районов) в 2023 году прогнозируются на сумму 6,41 трлн сумов, что больше прогнозного показателя 2022 года на 44,6% (4,43 трлн сумов).

В частности, 54,18 млрд сумов выделят государственному унитарному предприятию «Пойтахт курилиш ва хизмат», которое владело гостиницей Hyatt Regency Tashkent до её приватизации инвестиционным фондом Abu Dhabi Uzbek Investment в ноябре. В 2020 году на погашение кредитов гостиницы выделялось 66,4 млрд сумов, в 2021 году — 71,3 млрд сумов, в 2022 году — 69 млрд сумов. В пресс-службе столичной администрации «Газете.uz» сообщали, что средства выделяются из государственного бюджета на основании постановления Кабинета министров от 22 февраля 2018 года.

Напомним, строительство Hyatt Regency Tashkent в своё время обошлось в 205 млн долларов, включая кредит Народного банка в 100 млрд сумов из средств Накопительной пенсионной системы, выделенный на 7 лет (со льготным периодом 1 год, с процентной ставкой 9% годовых).

На возмещение убытков от бесплатного проезда пенсионеров в метро с 10:00 до 16:00 и по предельным тарифам (включая расходы, предусмотренные постановлением президента от 16 октября 2021 года ПП-5260) направят 141,79 млрд сумов (116,5 млрд сумов). При этом бесплатный проезд пенсионеров в 2021 году обошёлся всего в 9,7 млрд сумов.

На покрытие недополученных доходов общественного транспорта (за счёт использования транспортных карт), а также убытков от предельных тарифов и оказания услуг по перевозке багажа выделяется 235,6 млрд сумов (было 150 млрд сумов).

На программу «Обод махалла» и «Обод кишлок» направят 309,05 млрд сумов, которые будут распределены на основе общественного мнения через портал «Открытый бюджет».

На субсидирование убытков производителей теплоэнергии, возникших в результате применения сниженных тарифов на услуги по теплоснабжению населению, выделяется 1,6 трлн сумов (было 732,2 млрд сумов). Напомним, что теперь регулируемые тарифы на услуги по теплоснабжению потребителей Ташкента утверждаются решением городского кенгаша народных депутатов до 1 мая по расчётам, предоставленным французской компанией Veolia.

На ремонт и обновление лифтов в многоквартирных домах намечено потратить 130,2 млрд сумов (+52,2%, было 85,5 млрд сумов). В начале 2021 года Антимонопольный комитет выступал против монополии для «Технопарка» (учредитель — хокимият Ташкента) в сфере ремонта и установки лифтов в многоэтажках.

На расходы на возмещение вреда, причинённого гражданам или юридическим лицам в результате неправомерных действий (бездействия) государственных органов или должностных лиц этих органов, предусматривается 35 млрд сумов.

Управление благоустройства получит 474,7 млрд сумов, что на 33,5% больше прошлогоднего показателя (355,4 млрд сумов). При этом финансирование Управления народного образования увеличат только на 6,7% — до 287,9 млрд сумов, а Управлению дошкольного образования снизят на 26,4% — до 44,8 млрд сумов.

В то же время Управлению здравоохранения выделят почти в два раза больше средств — 1,85 трлн сумов.

«Другие расходы» могут увеличиться на 22,2% — до 224,3 млрд сумов, из них на индексацию (повышение) расходов на отопление и горячую воду — 98,6 млрд сумов.

«Газета.uz» ранее рассказывала, какими прогнозируются доходы бюджета Ташкента в 2023 году, и отмечала, что депутаты приняли финансовый документ без обсуждения.

Напомним, анализ «Газеты.uz» по расходам бюджета Ташкента за первое полугодие показал, что хокимият выделил меньше денег сферам образования и здравоохранения, в том числе на ремонт школ, детсадов и больниц, чем было запланировано. При этом резко возросли расходы на благоустройство, строительство и «прочие».