Агентство по управлению государственными активами сообщило о приватизации пятизвездочного отеля Hyatt Regency Tashkent, открытый в столице в 2016 году, сообщила пресс-служба АУГА.

100% государственной доли в уставном капитале ООО Poytaxt qurilish va xizmat, владеющей гостиницей, выкупил один из крупнейших инвестиционных фондов в Узбекистане — СП ООО Abu Dhabi Uzbek Investment, учреждённая Фонд развития Абу-Даби (75%) и Фондом реконструкции и развития Узбекистана (25%). Сумма сделки составила 87 млн долларов.

Международная консалтинговая компания KPMG Valuation and Consulting выступила в качестве консультанта по приватизации, независимая оценка проведена международной компанией PricewaterhouseCoopers.

Подготовка к продаже госдоли началась в декабре 2021 года, а в марте уже начался приём заявок.

По данным АУГА, в рамках процесса приватизации консультант и агентство провели «масштабную маркетинговую деятельность как на местном, так и на зарубежном уровне», включая рассылку инвестиционного тизера (investor sounding) инвесторам, посредством региональной сети офисов в мире.

В результате поступило 5 заявок о выражении заинтересованности (Express of Interest) от претендентов из Америки, Азии, Европы, и Узбекистана. 3 инвестора вышли в финальный этап по приёму обязывающих предложений (BO) и получили доступ в виртуальную комнату данных (VDR), в которой были представлены независимые отчеты по комплексному финансовому, налоговому, юридическому и экологическому анализу (due diligence).

«По итогам изучения полученных обязывающих предложений на соответствие квалификационных требований, наличия опыта работы в регионе, включая гостиничную индустрию, условия закрытия сделки и предоставления наилучшей покупной цены, превышающей независимую оценку Предприятия, компания СП ООО „Abu Dhabi Uzbek Investment“ была выбрана победителем итогов международного тендера», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что предложение инвестфонда находится «в верхнем индикативном ценовом диапазоне гостиницы», который рассчитан консультантом, а также «существенно превышает независимую оценку гостиницы». При этом инвестор также взял дополнительные инвестиционные обязательства на 12 млн долларов.

Полная оплата сделки будет произведена одним платежом после подписания договора купли-продажи.

О гостинице

Отель Hyatt Regency Tashkent был открыт в 2016 году в Ташкенте и стал первым отелем международного бренда Hyatt в Узбекистане. Это единственный пятизвёздочный отель в Узбекистане, находящийся под прямым управлением международной сети отелей.

Общая земельная площадь — 3,1 га, площадь зданий и сооружений — 60,1 тысяч кв. м.

Гостиница располагается на 8 этажах с 300 номерами для размещения, включая 248 стандартных и 52 полулюкс- и люкс-номеров. На территории имеется несколько конференц-залов различной вместимости, а также банкетный зал площадью 850 кв. м, закрытый бассейн и SPA-центр.

Hyatt Regency Tashkent должны были выставить на продажу ещё в сентябре 2021 года. «Газета.uz» сообщала, что гостиницу планировалось приватизировать за счёт 110 млн долларов из средств инвестфонда The Abu Dhabi Uzbek Fund.

Владельцем гостиницы является ГУП «Пойтахт курилиш ва хизмат». Строительство Hyatt Regency Tashkent обошлось в 205 млн долларов, включая кредит Народного банка в 100 млрд сумов из средств Накопительной пенсионной системы, выделенный на 7 лет (со льготным периодом 1 год, с процентной ставкой 9% годовых). Кредитный договор между Народным банком и «Пойтахт курилиш ва хизмат» в порядке исключения был заключен без применения нормативов Центрального банка.

Отметим, что в проекте бюджета Ташкента на 2020 год было предусмотрено выделение 66,4 млрд сумов на покрытие кредитов Hyatt Regency Tashkent. В пресс-службе столичной администрации «Газете.uz» сообщали, что средства выделяются из государственного бюджета на основании постановления Кабинета министров от 22 февраля 2018 года.