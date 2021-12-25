Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 декабря дал старт строительству ещё одного нового комплекса для увеличения производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса в 3 раза.

По словам главы государства, новый завод будет производить 280 тысяч тонн полиэтилена и 100 тысяч тонн полипропилена в год за счет переработки 430 тысяч тонн нафты, производимой на заводе GTL. Будет создано около 800 новых рабочих мест.

В результате будет произведено продукции дополнительно на 550 млн долларов. В свою очередь, за счет более глубокой переработки этих продуктов можно будет производить до 2 раз больше товаров народного потребления.

За счет этих двух новых заводов (UzGTL и Шуртанский ГХК) на территории Шуртанского комплекса будет создан первый крупный газохимический кластер страны, заявил Шавкат Мирзиёев.

Как уточнили «Газете.uz» в Министерстве энергетики, стоимость этого нового проекта составляет 1,839 млрд долларов, 629 млн долларов — собственные средства «Узбекнефтегаза», 1,21 млрд долларов — иностранные кредиты.

Окупаемость проекта — 8,5 лет, внутренняя норма доходности (IRR) — 11,7%.

Лицензиатами и подрядчиками проекта указаны Chevron Philipps (США), Lummus Technology (США), Novelon Technology (Германия) и Enter Engineering (Сингапур).

На самом деле проект по расширению мощностей Шуртанского ГХК реализуется минимум с начала 2021 года. На сегодняшний день проектные работы уже завершены на 52%, строительно-монтажные работы — на 2,14%.