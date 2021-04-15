Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля ознакомился со строительством нового международного аэропорта Самарканда, который планируется сдать в эксплуатацию 1 сентября, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

Строительство нового аэропорта Самарканда. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Проектом предусмотрено строительство нового пассажирского терминала, взлётно-посадочной полосы, 26 стоянок для самолётов и других объектов. На сегодня завершено строительство ВПП длиной 3105 м и шириной 60 м, на ней устанавливается светосигнальное и аэронавигационное оборудование.

Ожидается, что новый терминал получит современный дизайн и сможет обслуживать 800 пассажиров в час (или до 1,5 миллиона пассажиров в год). Прежняя пропускная способность аэропорта составляла 400 пассажиров.

Стоимость проекта оценивается в 238,2 млрд сумов, из которых выделено 200 млрд сумов. Заказчиком выступает международный аэропорт Самарканда, проектировщиком — «Аэро-йул лойиха», подрядчиком — ООО «Самарқанд йўллардан мунтазам фойдаланиш» («Самаркандское дорожно-линейное эксплуатационное предприятие»).

Согласно данным с презентации в Самарканде, принято правительственное решение о предоставлении права на модернизацию и управление аэропортом и аэродромным комплексом на период до 20 лет (за исключением аэронавигации) в рамках государственно-частного партнёрства. Государственным партнёром определена компания Uzbekistan Airports, частным — ИП ООО «Air Marakanda».

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Согласно соглашению о ГЧП, Air Marakanda должна инвестировать 80 млн долларов в развитие инфраструктуры аэропорта и выплачивать концессионный сбор (долю от выручки). Концессия — договор о реконструкции объектов государственной собственности за счёт инвестора, который получает возможность эксплуатировать объект, собирая доход.

В интернете распространилось постановление Кабинета министров от 3 апреля 2021 года ПКМ №176 (источник сообщил, что документ принят под грифом ДСП — для служебного пользования), которое подтверждает подписание соглашения о ГЧП и размер инвестиций в 80 млн долларов. Документом разрешено без проведения тендера путём переговоров заключить договор о ГЧП с Air Marakanda. На какой стадии переговоры, пока неизвестно, но компания уже начала работу.

Air Marakanda совместно со специалистами международных аэропортов Мюнхена (Германия) и Стамбула (Турция) сейчас работает над внедрением программы ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition) — методологии эксплуатационной готовности, запуска в эксплуатацию и перевода операционной деятельности в новую инфраструктуру. Об этом в интервью Zamon также сообщил заместитель директора по коммерческим вопросам Air Marakanda Артём Пак. По его словам, среди задач компании — развитие маршрутной сети, модернизация аэропорта, внедрение новых технологий и другие.

Компания также планирует привлечь международного эксперта в управление аэродромом, терминалом и координацию по наземному обслуживанию.

Кроме того, ожидается возобновление регулярных полётов с оперирующими авиакомпаниями (Uzbekistan Airways, Turkish Airlines, «Аэрофлот», Nord Wind, Red Wings, S7 Airlines, Ural Airlines, UTair, Rossiya) и привлечение новых (Asiana Airlines, Lufthansa, Air Astana, China Southern Airlines, Якутия, Somon Air, Kam Air, «Азербайджан хава йоллары», Almasria Universal Airline). Подписан меморандум с авиакомпаниями Fly Dubai, Belavia, «Международные авиалинии Украины» и Air Cairo.

Air Marakanda намерена работать над развитием грузовых перевозок и оптимизацией ценовой политики:

снижение стоимости авиатоплива;

формирование цены авиатоплива на рыночных условиях;

снижение стоимости услуг для потребителей на 20−30%;

снижение аэропортовых ставок и сборов для авиакомпаний с высокой частотой полётов.

О компании Air Marakanda





Компания Air Marakanda была зарегистрирована в Самарканде год назад — 9 апреля 2020 года. Основной вид деятельности — услуги в области воздушного транспорта. Её руководителем указан Гайрат Ильхомович Неъматов, а единственным учредителем — офшорная компания из Кипра Drupola Holdings Limited.

Информации о том, кто является владельцем компании, нет, но по этому же юридическому адресу (Αγίου Αθανασίου, 46, INTERLINK HERMES PLAZA, Floor 4, Flat 400Α) находятся Ferkensco Management Limited и Eriell Holding Company Limited.

Шавкат Мирзиёев и Бахтиёр Фазылов (справа) знакомятся со строительными работами в аэропорту Самарканда, 15 апреля 2021 года. Фото: Пресс-служба президента.

В интервью bne IntelliNews в мае 2020 года Бахтиёр Фазылов, предприниматель из Самарканда, председатель правления нефтесервисной компании Eriell Group (сообщалось, что он же — основной акционер) и Enter Engineering (один из крупнейших EPC подрядчиков в Узбекистане), рассказывал, что также владеет компанией Ferkensco.

В феврале 2020 года стало известно, что Ferkensco купит по «нулевой» стоимости 100% акций «Самаркандкимё» и создаст на её базе новый химический комплекс. Проект был включён в программу развития химической промышленности на 2019−2030 годы, согласно которой кипрская компания планирует инвестировать 450 млн долларов в реализацию проекта по производству аммиака, карбамида, сульфат аммония и меламина на базе «Самаркандкимё».





Бахтиёр Фазылов также владеет 60% доли в компании Samarkand Touristic Centre (остальные 40% принадлежат NBU Samarkand Invest), которая строит туристический центр на территории гребного канала в Самарканде и несколько гостиниц под брендом Marakanda Hotel Group.

Предыдущие попытки передачи аэропорта в управление

В конце мая 2019 года российский «Новапорт холдинг» и правительство Узбекистана подписали в Ургенче соглашение о реализации инвестиционного проекта по модернизации и развитию аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча. Позже сообщалось, что переговоры с «Новапортом» зашли в тупик, поскольку правительство не согласилось отдавать аэропорты в концессию на 30 лет, как просил инвестор.

Бывший министр транспорта Эльёр Ганиев в феврале 2020 года, комментируя ситуацию, заявлял, что сотрудничество с зарубежными управляющими компаниями по аэропортам будет заключаться на тендерной основе.