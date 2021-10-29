Компания «Узбекнефтегаз» полностью вышла из числа учредителей Jizzakh Petroleum. Об этом объявил сам холдинг на Едином портале корпоративной информации.

Соответствующее решение было принято ещё 26 мая, но опубликовано только 28 октября. До этого «Узбекнефтегаз» владел 49% совместного предприятия.

Совместное предприятие Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года «Узбекнефтегазом» и Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International). Согласно проекту, доли участников в уставном фонде были перераспределены с уменьшением доли «Узбекнефтегаза» с 60% до 30% и увеличением доли иностранных учредителей с 40% до 70%.

В июне 2020 года состав учредителей выглядел так: Belvor Holding Limited из Кипра (68%), «Узбекнефтегаз» (30%) и Gas Project Development Central Asia (2%), на начало февраля 2021 года доли между «Узбекнефтегазом» и Belvor Holding Limited были распределены по 49%.









Согласно данным ЕГРПО, на сегодняшний день Belvor Holding Limited уже владеет долей в 98%. Кроме того, изменилось юридическое название и статус компании. Теперь это иностранная компания Sanoat Energetika Guruhi (Промышленная энергетическая группа).

СМИ связывают Belvor Holding Limited с предпринимателем Бахтияром Фазыловым, который является председателем правления нефтесервисной компании Eriell Group (сообщалось, что он же — основной акционер) и Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане, среди акционеров — «Газпромбанк»).

Он также владеет компанией Samarkand Touristic Centre, которая строит туристический комплекс в Самарканде.

В июне 2020 года Jizzakh Petroleum получила в доверительное управление Ферганский нефтеперерабатывающий завод, хотя изначально долю в ФНПЗ правительство планировало продать индонезийской PT Trans Asia Resources. В том же месяце сообщалось, что на Ферганском НПЗ проведут модернизацию за 300 млн долларов. Jizzakh Petroleum планировал запустить на нем с середины 2023 года производство бензина АИ-92 и дизельного топлива «Евро-5».

Руководитель Jizzakh Petroleum Шокир Файзуллаев, ранее работавший председателем «Узбекнефтегаза» и замминистра экономики, в интервью проекту Alter Ego 25 октября рассказал о проблемах «Узбекнефтегаза» в прошлом, про бензин марки Аи-80 и про Jizzakh Petroleum.