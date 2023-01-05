Компания Finance TCI стала мажоритарным акционером в «Капиталбанке», сообщил Spot со ссылкой на данные Единого портала корпоративной информации.

Finance TCI приобрела пакет из 214,4 млн акций банка (50% от уставного капитала) на биржевых торгах 28 декабря 2022 года. Сумма сделки составила 786,89 млрд сумов при цене акции в 3670 сумов.

На момент покупки у Finance TCI имелось 49,4 млн ценных бумаг «Капиталбанка». С их учётом компания завладела долей в 61,54% акций.

В январе 2022 года компания Finance TCI, тогда аффилированная со структурами холдинга USM Алишера Усманова, стала владельцем доли в 8,33% банка. Дочерняя компания USM «Телекоминвест» вошла в число акционеров банка осенью 2021 года, а затем расширила свой пакет.

К концу января связанные с Алишером Усмановым компании контролировали 58,33% «Капиталбанка». Предыдущий мажоритарный акционер — Ойбек Турсунов, ставший владельцем половины акций в ноябре 2021 года — вышел из числа аффилированных лиц.

Однако после начала войны в Украине Алишер Усманов попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. После этого холдинг USM объявил о продаже «Телекоминвеста» и Finance TCI «группе частных инвесторов», заинтересованных в развитии бизнеса «Капиталбанка».

Сейчас в ЕГРПО единственным учредителем Finance TCI значится компания Djuzum SPV, отмечает Spot. Она же числится как владелец компаний Uzum, Uzum Market, Uzum Technologies, IT-компании One Factor и Fast Delivery Technologies.