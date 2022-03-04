Холдинг USM заключил сделку по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Телекоминвест» (Россия) и ООО FINANCE TCI (Узбекистан), совместно владеющих 61,54% акций «Капиталбанка», сообщила пресс-служба банка.

Сделка состоялась по инициативе группы частных инвесторов, заинтересованных в совместном развитии бизнеса «Капиталбанка», говорится в сообщении. Коммерческие условия сделки не разглашаются.

Напомним, основатель и основной акционер холдинга USM, российский бизнесмен Алишер Усманов попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. США называют его одним из самых богатых людей России и «близким союзником Путина».