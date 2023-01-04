От приёма сиропа «Док-1 Макс» пострадали семеро детей в Сырдарьинской области. Об этом сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Олтиной Эсанова.

По её словам, четверо из них выздоровели и выписаны, трое находятся в реанимационном отделении.

1 января УзА сообщало, что трёхлетний мальчик из Кувасая Ферганской области был госпитализирован с признаками острого отравления после приёма сиропа «Док-1 Макс». На тот момент он находился в тяжёлом состоянии.

Официально в Узбекистане подтверждена смерть 19 детей, принимавших сироп индийского производителя Marion Biotech (в Узбекистан лекарство импортировала компания Quramax). Расследование показало, что в составе партии препарата содержался этиленгликоль в объёме в 300 раз больше нормы, предусмотренной медицинскими правилами. Вместо него в составе должен был быть пропиленгликоль.

«Газета.uz» рассказывала, что на конец декабря ещё 10 детей из разных регионов находились в реанимации Республиканского центра экстренной медпомощи с признаками почечной недостаточности. Они предположительно принимали сиропы от простуды, в том числе препараты той же Marion Biotech «Амбронол» и «Цинепар кид». В центре рассказали о смерти одного ребёнка, но название препарата, который он принимал, не уточнили.

С 29 декабря Агентство по развитию фармацевтической отрасли постановило остановить продажу «Амбронола», а с 30 декабря — всех препаратов Marion Biotech (список).