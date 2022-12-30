В Ташкенте скончался ещё один ребёнок, у которого после приёма сиропа от простуды наблюдались признаки почечной недостаточности. Об этом «Газете.uz» сообщил заведующий детским отделением реаниматологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Алишер Мустакимов.

29 декабря «Газета.uz» посетила центр, где, по сообщениям в интернете, госпитализированы ещё 16 детей, которым давали сироп от простуды. Родители детей из разных областей, которые госпитализированы в РНЦЭМП, сообщили, что за последние несколько дней скончались двое детей из Джизакской и Навоийской областей.

Однако Алишер Мустакимов подтвердил только одну смерть.

«Вчера (28 декабря) скончался пациент, прибывший из Джизакской области… За три-четыре дня скончался один пациент. У этого пациента из-за простуды и острой респираторной инфекции наблюдалась почечная недостаточность. Ребёнку было четыре года», — заявил он.

Он не назвал название лекарства, но отметил, что ребёнок принимал препарат, содержащий парацетамол.

У других детей, госпитализированные в РНЦЭМП, также наблюдалась почечная недостаточность после приёма сиропа от кашля и простуды.

На днях стало известно, что после приёма сиропа «Док-1 Макс» индийского производства с сентября скончались минимум 19 детей. В его составе имеются парацетамол, гвайфенезин и фенилэфрина гидрохлорид. Проверка партии сиропа выявила наличие в нём этиленгликоля. Препарат изъят из продажи.